Eurovision Song Contest 2022, Achille Lauro eliminato e Mara Venier Scrive sui social … 

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest è andata in onda nella serata di giovedì 12 maggio 2022, e proprio nel corso di tale incontro ad esibirsi tra i vari artisti vi è stato anche Achille Lauro. Purtroppo però per l’artista italiano, che ha rappresentato San Marino, non è andata per come sperato. Ma esattamente cos’è successo? E qual è stata la reazione della nota conduttrice Mara Venier? Facciamo un po’ di chiarezza.

Achille Lauro eliminato dall’Eurovision Song Contest

Achille Lauro si è esibito nel corso della puntata del 12 maggio 2022 all’Eurovision Song Contest con il brano “Stripper”. La sua è stata una particolar esibizione di cui si è tanto parlato nelle scorse ore. Nello specifico a catturare l’attenzione è stato il suo look fatto di trasparenze ma non solo. Anche il bacio in bocca a Boss Doms e l’aver cavalcato un toro meccanico hanno fatto tanto parlare, ma nonostante tutto Achille Lauro non è riuscito ad arrivare alla finale dell’Eurovision Song Contest prevista per la serata di oggi, sabato 14 maggio 2022.

La reazione del noto artista

Come ha reagito Achille Lauro alla notizia della sua eliminazione? In realtà l’artista con molta calma è intervenuto sui social poco dopo aver scoperto della sua eliminazione. E ha semplicemente commentato quanto accaduto scrivendo “Grazie Bellezze sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in Tour. Vi amo” Achille Lauro sicuramente sperava di poter arrivare alla finale del noto festival musicale. Così non è stato ma nonostante ciò ha reagito senza fare alcuna polemica.

Il commento di Mara Venier

Tra i tanti commenti scritti sotto al suo post vi troviamo anche quello della nota conduttrice televisiva italiana Mara Venier. La presentatrice di Domenica In ha dimostrato in diverse occasioni il suo affetto per Achille Lauro con il quale condivide un rapporto di splendida e sincera amicizia. Ed infatti proprio sotto al post condiviso dal giovane arista ecco che la conduttrice ha lasciato un commento. “Sempre con te ….sempre. Comunque eri pazzesco, amore de zia” queste esattamente le sue parole. Mara Venier però non è stata l’unica a commentare il post scritto da Achille Lauro. Ed infatti non è passato inosservato nemmeno il commento di Elettra Miura Lamborghini che ha nello specifico scritto “Amore non mi sfidare ascolta eh… te lo dico per davvero, ecco!”. Adesso non rimane che attendere proprio la finale dell’Eurovision Song Contest prevista per la serata di oggi, sabato 14 maggio. E nello specifico vi è grande attesa per l’esibizione di Mahmood e Blanco con il brano ‘Brividi’.