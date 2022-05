Clarissa Selassiè umilia Alex Belli: “Lui ha …”

Alex Belli continua ad essere al centro del gossip, ma soprattutto delle polemiche. Ebbene, sembra che questa volta ad attaccarlo sia stata Clarissa Selassiè, l’ex concorrente del Gf vip 6. In realtà l’accatto sembra sia arrivato dopo che Alex ha svelato alcuni retroscena su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè e la loro storia d’amore. Adesso Clarissa, la sorella di Lulù sembra abbia accusato Alex di aver sfruttato la situazione al fine di poter fare delle serate. Ma cosa ha dichiarato l’ex gieffina? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.



Alex Belli finisce sotto accusa, questa volta a parlare è stata Clarissa Selassiè

Ebbene, circa due settimane fa a Casa Chi ed anche a Pomeriggio 5, l’attore ed ex gieffino pare abbia svelato che quando Manuel ha lasciato Lulù, le tre sorelle si trovavano da lui a scattare delle foto. L’attore avrebbe anche svelato dei retroscena sulla storia d’amore tra i due gieffini. Nel corso di un’ospitata di Clarissa a Casa Chi, pare che l’ex gieffina abbia smentito le parole di Alex ed abbia mosso contro di lui delle pesanti accuse.



Le pesanti accuse di Clarissa all’ex gieffino

“Noi vogliamo super bene ad Alex Belli, ma ci siamo rimaste molto male. Ha un affetto per noi e poi ha detto cose fake, sono fake news e non ha senso. Gli ho scritto in privato e gli ho detto ‘perché devi dire queste cose che non sono vere?’. Le cose false riguardano il fatto che lui ha detto che Lulù si è lasciata mentre era da lui in studio. Cosa falsa e anche se fosse, non so come avrebbe fatto a saperlo. Lulù non gli avrebbe mai fatto leggere i messaggi. I social sanno quando uno dice la verità. Però siamo rimaste malissimo, perché ha sfruttato questa cosa per farsi le ospitate. Ho trovato il suo comportamento molto cheap”. Queste le parole dichiarate da Clarissa la quale sembra aver aggiunto anche dell’altro.

Le parole della Principessa contro Alex

“Lui ai miei messaggi ha risposto ‘vabbè dai, ma lo sai questo è business è il nostro lavoro’, una roba del genere. Insomma mi aveva detto di non arrabbiarmi perché questo è il nostro ambiente e che comunque ci stava. E invece no, per me non ci sta affatto questo comportamento. E anche la cosa che ha detto su Jessica mi ha fatto ridere. La sera che Jessy ha conosciuto l’amico di Alex io stavo con lei. Non era assolutamente vero che lui era in ascensore con lei. Questa è tutta una follia, è una sceneggiatura. Sono fake news totali. Abbiamo anche le prove per sbugiardare, ma non ha nemmeno senso. Sui social lo chiamano Egoman, CentoSgabelli. Comunque tutto ciò che ha detto è falso, ha rivelato soltanto fake news. Chi ci conosce sa, la figuraccia l’ha fatta lui”. Queste sostanzialmente le parole dichiarate da Clarissa che ha tenuto a fare delle precisazioni su come sono andate le cose, smentendo così Belli.

