Maurizio Costanzo ironizza su Lulù e la sorella Jessica spara a zero sul giornalista

Nella serata di mercoledì 11 maggio 2022 è andata in onda una puntata del Maurizio Costanzo show e sembra che tra i tanti ospiti ci sia stato proprio lui, Manuel Bortuzzo. A quanto pare, il conduttore nel corso della puntata abbia citato Lulù Selassiè e le sue parole non sono proprio piaciute ai fan delle tre sorelle, reduci da una grande esperienza al Grande fratello vip. Così, nella mattinata di ieri, a parlare e prendere le difese di Lulù è stata Jessica Selassiè. Ma cerchiamo di capire meglio che cosa è accaduto.



Maurizio Costanzo show, ospite Manuel Bortuzzo e Aldo Montano

Nella serata di mercoledì, è andata in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo show con ospite Manuel Bortuzzo e Aldo Montano. Nel corso della chiacchierata, sembra che ad un certo punto il conduttore abbia fatto a Manuel una domanda proprio sull’ex fidanzata Lulù Selassiè.



Maurizio Costanzo e quelle frasi su Lulù Selassiè che hanno fatto storcere il naso

“Scusa ma quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”, avrebbe detto Maurizio Costanzo parlando ovviamente di Lulù. Ed ancora il conduttore avrebbe subito dopo aggiunto “Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella”. Manuel a quel punto avrebbe risposto dicendo “L’ho lasciata, lei fa la vita sua io la mia”. Questo botta e risposta tra Maurizio e Manuel sembra non sia affatto piaciuto ai fan di Lulù e per questo motivo sui social si è venuta a creare una grande polemica. In molti hanno definito le parole di Costanzo “discriminatorie”.



Jessica interviene in difesa della sorella

A parlare, come abbiamo già anticipato, è stata Jessica Selassiè la quale ha pubblicato delle Instagram Stories commentando l’accaduto e le parole di Maurizio Costanzo. Sembra che a Jessica non siano piaciute nello specifico queste parole ovvero “Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella”. Jessica tra le sue Instagram Stories avrebbe detto “Rimasta senza parole”, poi avrebbe aggiunto ancora “No comment”. Intanto, sono trascorse ormai diverse settimane da quando Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati. In realtà sulla fine di questa storia c’è ancora grande mistero, visto che non si è capito che cosa sia accaduto. Una cosa è certa, ovvero che Manuel in questi giorni è stato paparazzato diverse volte in compagnia della sua ex fidanzata Federica Pizzi.

…