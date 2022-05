Isola dei famosi 2022, il regista Roberto Cenci paragona Ilary Blasi ad Alessia Marcuzzi e dice che …

Torniamo a parlare dell’Isola dei famosi e nello specifico di Ilary Blasi. Il reality è ormai quasi giunto alla fine per questa edizione 2022 e tra poche puntate verrà decretato il vincitore o la vincitrice. Ad ogni modo, in questi giorni sembra che qualcuno abbia puntato l’attenzione su Ilary Blasi. Di lei sembra che ne abbia parlato il regista del noto reality di Canale 5, il quale sembra aver fatto un paragone con Alessia Marcuzzi. Ma cosa ha dichiarato il regista? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.

Ilary Blasi dietro le quinte dell’Isola dei famosi com’è? Le parole del regista

Ilary Blasi è alla conduzione dell’Isola dei famosi, il reality che è ancora in corso e che tra poche settimane giungerà al termine. Quest’anno il format sembra abbia introdotto delle novità che in qualche modo hanno lasciato tutti senza parole. La caratteristica principale sembra sia stata la partecipazione al reality di diverse coppie, novità in assoluto visto che nelle scorse edizione hanno preso parte concorrenti singoli.



Roberto Cenci, il regista dell’Isola parla del reality e della conduttrice e svela importanti retroscena A parlare in questi giorni sembra sia stato Roberto Cenci il quale ha rilasciato un’intervista a Novella 2000.”Due impegni settimanali sono impegnativi anche perchè comportano riunioni quotidiane sull’andamento del gioco”. Il noto regista del programma L‘Isola dei famosi sembra che abbia anche parlato della conduttrice, svelando qualcosa riguardo Ilary Blasi e sul come sia dietro le quinte. “E’ come la si vede: porta la sua persona nella conduzione….E’ pane al pane e vino al vino“. Queste le parole su Ilary, pronunciate da Roberto Cenci il quale ha confermato quello che un pò tutti dicono, ovvero il fatto che la moglie di Francesco Totti è un mix di spontaneità non soltanto dietro le quinte ma anche davanti.



Il paragone “inevitabile” con Alessia Marcuzzi. Le parole di Cenci

Poi, Cenci avrebbe fatto un paragone con Alessia Marcuzzi.“Alessia è diversa: lo dico perché hanno un background diverso, ma sono entrambe adatte al genere reality”. Queste ancora le parole del regista che ovviamente reputa entrambe delle professioniste, con le quali ha avuto modo di lavorare per diverso tempo. Insomma, sembra che in un modo o nell’altro, questo paragone tra Ilary e Alessia alla fine si faccia sempre.

