La vita in diretta, Alberto Matano si scontra con Alba Parietti, momenti di grande imbarazzo in studio

La vita in diretta, Alberto Matano il noto conduttore televisivo sembra che nel corso di una puntata sia stato zittito dal suo ospite. I due si sarebbero confrontanti proprio su un argomento attualmente piuttosto caldo. Quale? L’Eurovision Song Contest, la manifestazione canora più importante d’Europa andata in onda nella serata di martedì 10 e giovedì 12 maggio. Dopo tantissimi anni, grazie alla vittoria dei Maneskin lo scorso anno, la manifestazione è tornata in Italia e si sta svolgendo al Pala Olimpico di Roma. Ebbene, è stato proprio nel corso della puntata di ieri che Matano ha dedicato spazio della sua trasmissione all’Eurovision ed ha interpellato i suoi ospiti sulla delicata questione dell’Ucraina.



La vita in diretta, ampio spazio all’Eurovision Song Contest

Nel corso della puntata de La vita in diretta andata in onda ieri, giovedì 12 maggio 2022 il noto conduttore Alberto Matano pare che abbia voluto dedicare gran parte del tempo all‘Eurovision Song Contest. Poi ad un certo punto avrebbe affrontato il tema dell’Ucraina, parlando con gli opinionisti del messaggio diffuso dalla Kalush Orchestra, ovvero il gruppo che all’Eurovision rappresenta proprio il paese assediato dalla Russia da ormai diverse settimane. Ad un certo punto, tra il conduttore ed una opinionista presente in studio, ma che si sia venuto a creare una certa tensione. E’ sembrato ad un certo punto che i due volessero addirittura litigare.



In studio si parla dell’esclusione della Russia dalla manifestazione

La Kalush Orchestra pare che abbia diffuso un messaggio di amore e speranza, visto anche la delicata situazione del loro paese, ovvero l’Ucraina. Questo almeno quanto dichiarato dai vari opinionisti de La Vita in diretta. Si è poi affrontato un altro tema, ovvero quello relativo al ritiro della Russia. A quel punto sia il conduttore che l’ospite Barbara Alberti pare fossero d’accordo sullo stesso punto.



Scontro tra Alberto e l’opinionista Alba Parietti

“La musica unisce, è sempre un peccato quando si discrimina”. Queste le parole dell’Alberti. A non pensarla in questo modo, invece, Alba Parietti. “Sarebbe stato davvero imbarazzante se la Russia avesse deciso di esibirsi”, avrebbe aggiunto Alba. Matano però si sarebbe dimostrato contrario alle parole della Parietti. A quel punto la Parietti avrebbe detto “Parlo a favore dei russi, il pubblico non li avrebbe guardati con gli stessi occhi degli altri”. Matano avrebbe così ribadito ancora di non essere d’accordo con l’opinionista e tra i due ci sarebbero stati dei piccoli battibecchi.

