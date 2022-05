Victoria Cabello su Barù: “Abbiamo parlato di Jessica perchè …”

Victoria Cabello è conosciuta per essere una delle più talentuose conduttrici ed autrici della televisione italiana. In quest’ultimo periodo sembra sia stata spesso sotto i riflettori per via della sua storia con Barù, ovvero l’ex gieffino che ha preso parte proprio all’ultima edizione del Grande fratello vip. Oggi, Victoria sta partecipando a Pechino Express e sembra che sia riuscita in qualche modo ad esserne protagonista. Si vocifera che sia una delle papabili vincitrici dell’edizione 2022 di Pechino Express, dove sta partecipando insieme al collega Paride Vitale. Ebbene, nel corso di un’intervista sembra che Victoria abbia parlato di questa esperienza ed anche di Barù. Ma cosa ha dichiarato?

Victoria Cabello a Pechino Express, papabile vincitrice

Victoria Cabello ha rilasciato un’intervista molto interessante a FanPage.it dove pare che abbia parlato della sua vita privata e della sua carriera. Proprio riguardo la partecipazione al programma di Costantino Della Gherardesca, sembra che la conduttrice abbia svelato importanti retroscena. “Io e Paride il primo giorno terrorizzati in Cappadocia alle prese con questo programma che io definisco orrendo-stupendo, una incognita per tutto. Ricordo la fatica di trovare gli zaini e correre per arrivare al tappeto. E poi il sudore.. Io lo sentivo ma voi fortunatamente non l’avete sentito. C’è un odorino sul set”.

Le parole della conduttrice sulla sua carriera

Parlando della sua carriera, sembra Victoria abbia anche detto di essersi tanto concentrata su 27 anni di tv e di sentirsi una “vecchia di m***a“. Ha condotto per 2 anni, dal 2011 al 2013 il programma Quelli che il calcio e poi nel 2014 X Factor.

Victoria svela di aver parlato con Barù di Jessica Selassiè

Nel corso dell’intervista, la conduttrice non ha potuto non parlare della sua vita privata e del suo rapporto con l’ex fidanzato Barù. La conduttrice ha confessato di aver parlato con lui di Jessica Selassiè. “Noi siamo grandi amici e sono rimasta ottima amica con tutti i miei ex. Abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato del suo nuovo progetto legato ad un ristorante. Gli ho dato dei consigli per il menù e vorrei non mancassero i peperoni. Poi abbiamo parlato di Jessica avendo fatto la posta del cuore per una vita chi meglio di me poteva dargli consigli di cuore?”. In realtà Victoria non ha dichiarato nulla al riguardo.