Oggi è un altro giorno, Serena Bortone imbarazzata per i racconti dell’ospite: “Cosa avere fatto? …”

Una nuova puntata di Oggi è un altro giorno è andata in onda nella giornata di ieri, giovedì 12 maggio. E proprio durante tale appuntamento si è parlato molto di Mia Martini e della sorella Loredana Bertè. Ad un certo punto della puntata Mario Lavezzi ha fatto delle incredibili rivelazioni sulla Bertè che hanno spiazzato la conduttrice. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

La rivelazione di Mario Lavezzi su Loredana Bertè

Sono trascorsi 27 anni da quando il 12 maggio del 1995 alla prematura età di 47 anni è scomparsa la celebre artista italiana Mia Martini. E proprio nel corso della puntata andata in onda ieri di Oggi è un altro giorno si è tanto parlato di lei e della sorella Loredana Bertè. Ad un certo punto il noto compositore Mario Lavezzi ha fatto una rivelazione sulla Bertè che ha un po’ scosso la conduttrice. Nello specifico secondo il racconto di Lavezzi in passato vi sono stati dei disaccordi tra l’artista e il produttore del suo album per la pubblicazione del singolo. Nello specifico mentre il desiderio del produttore era quello di lanciare il brano ‘E la luna bussò’ ecco che l’idea della cantante era un’altra. Ma non solo, il noto compositore ha poi aggiunto “Loredana ed io siamo andati a parlare con Cerruti che poi l’ha buttata sul divano e sculacciandola…”. Parole alle quali la conduttrice un po’ spiazzata ha risposto “Come sculacciandola? Ma non si fa, non c’è niente da ridere, per una cosa così finivate in galera per sexual harassment”.

Claudio Belfiore ricorda la sofferenza di Mia Martini

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno oltre alla rivelazione di Mario Lavezzi ecco che vi è stato anche Claudio Belfiore che è intervenuto per ricordare Mia Martini. E nello specifico ha ricordato di quando per molti anni proprio la nota artista è stata vittima di terribili maldicenze. E a proposito di quanto successo durante quegli anni ha raccontato “Dopo le serate che faceva, che erano diventate sempre più poche, si ritirava a casa. Lei si è ritirata per questo, non voleva più cantare e lei viveva per cantare”. E’ stato a questo punto che la conduttrice è intervenuta affermando “Posso dire solo una cosa, non fate mai una cosa del genere in nessuno ambiente.”

Il ricordo di Mia Martini a Oggi è un altro giorno

La puntata di ieri di Oggi è un altro giorno si è quindi rivelata un dolce ricordo dell’artista prematuramente scomparsa. Una bellissima ma soprattutto bravissima artista la cui voce viene ancora oggi considerata, nel mondo della musica italiana, una delle più potenti e allo stesso tempo profonde. E proprio nel ricordare l’artista ecco che Dario Baldan Bembo ha rivelato di aver incontrato Mia Martini all’interno di una discoteca di Milano poco prima che morisse e di aver improvvisato insieme a lei un piccolo concerto.