Morgan massacra Mahmood, Blanco e Achille Lauro: “Non mi sento …”

In questi giorni sta andando in scena la manifestazione canora più importante d’Europa, ovvero l’Eurovision Song Contest che si tiene tra l’altro proprio in Italia ed esattamente a Torino. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata e domani, sabato 14 maggio andrà in scena la finale e finalmente vedremo esibirsi Mahmood e Blanco. Domani sera scopriremo soprattutto il vincitore di questa edizione 2022 dell’Eurovision. In questi giorni a parlare e commentare l’Eurovision è stato Morgan, il celebre cantante che ha rilasciato delle dichiarazioni davvero molto interessanti ed importanti. Ma vediamo nel dettaglio che cosa ha dichiarato Morgan.

Eurovision Song Contest 2022, la rivelazione di Morgan

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare sembra proprio che Morgan in questi giorni abbia rilasciato delle dichiarazioni piuttosto interessanti sulla kermesse canora europea. Pare che in realtà il noto cantante abbia mosso delle critiche, anche piuttosto pesanti e rivolte non soltanto ai concorrenti in gara, ma anche ai conduttori Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan.

La stoccata di Marco Castoldi su Mahmood, Blanco ed Achille Lauro

“Non sto seguendo l’Eurofestival, credo sia più scena che sostanza. Tutta l’Italia della comunicazione si ferma perché c’è l’Eurovision Song Contest? E allora io non mi fermo e non lo guardo; io lavoro e non mi fermo, solo perché c’è l’Eurofestival…”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Morgan all’Adnkronos. Pare che Morgan non abbia neppure nascosto la sua titubanza sul fatto che cantanti come Mahmood e Blanco siano i rappresentanti del nostro paese. Poi avrebbe anche espresso delle perplessità sulla partecipazione di Achille Lauro alla kermesse canora.“E’ la nuova Trinità ma io non mi sento rappresentato da loro e non credo di essere l’unico“.

Morgan definisce mediocri i conduttori Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan

Insomma, Marco Castoldi non sembra essere soddisfatto di questa edizione dell’Eurovision, nemmeno per quanto riguarda i conduttori che ha definito “mediocri”.“Non c’è limite alla aberrazione: Mika non è italiano, Laura Pausini non padroneggia il linguaggio e Cattelan è moscio… quanto a Malgioglio è inqualificabile. Ma che scelte sono? Questa sarebbe la ‘vetrina’ dell’Italia? Mi ricordano la barzelletta con il cieco, il muto, il sordo…“. Queste le parole dichiarate ancora da Morgan, che è stato come sempre schietto e sincero.