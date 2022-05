Maurizio Costanzo, ospite Bortuzzo lancia una frecciata al veleno contro Lulù: “Le sarebbe piaciuto …” e tutti restano senza parole

L’ex gieffino e giovane nuotatore Manuel Bortuzzo ha di recente rilasciato un’intervista al Maurizio Costanzo Show nel corso della quale è tornato a parlare della fine della sua relazione con Lulù Selassié. Nelle ultime ore però si sta tanto parlando delle parole espresse, in particolar modo, dal conduttore dello show e quindi Maurizio Costanzo.

Manuel Bortuzzo ospite del Maurizio Costanzo Show

Da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo è stato ospite di diverse trasmissioni televisive. E proprio di recente, grazie anche alla messa in onda del film Rinascere, il giovane è stato ospite di vari programmi tra cui il Maurizio Costanzo Show. Diversi gli argomenti affrontati ma ad un certo punto si è ovviamente parlato anche della storia d’amore con la giovane principessa etiope. Storia finita da poco tempo e della quale si sta tanto discutendo.

Le parole di Maurizio Costanzo

A lasciare un po’ spiazzati i telespettatori sono state le parole espresse da Maurizio Costanzo. Il conduttore ha infatti iniziato il suo intervento affermando “Io ho avuto grande simpatia per Manuel al GF perché ha vissuto un amore e perché è nata un’amicizia molto bella con Aldo Montano” e ha poi continuato “Mi è parso che un reality così avesse una marcia in più, un sentimento in più, che era determinato da voi due. Non tanto da quella ragazza lì, come si chiamava?”. Le parole di Costanzo erano chiaramente riferite alla principessa Lulù Selassié. A questo punto della discussione è quindi intervenuto Aldo Montano che rivolgendosi al conduttore ha dichiarato “Parliamo di amicizia, va! Sai per noi Maurizio è stato semplice perché abbiamo una radice comune sportiva”. A questo punto il marito di Maria De Filippi ha rivelato di aver tanto apprezzato la vicinanza mostrata da Aldo al giovane nuotatore che a sua volta ha replicato “Aldo c’era sempre”.

Maurizio Costanzo e le domande su Lulù: “Quella tua curiosa fidanzata…”

Maurizio Costanzo ha però continuato a rivolgersi a Manuel ponendogli delle domande su Lulù. “Quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”, questa la domanda di Costanzo alla quale l’ex gieffino ha risposto “L’ho lasciata, lei fa la vita sua e io la mia. A 20 anni gli amori vanno e vengono“. Ma non è finita qui, Maurizio Costanzo proprio alla fine della puntata nel momento in cui gli ospiti vengono invitati a fare la passerella è tornato a parlare di Lulù lanciandole una dura frecciatina. Il conduttore è infatti intervenuto affermando “Manuel, alla ragazza le sarebbe piaciuto fare la passerella, eh?”. Secca la risposta di Manuel: “E invece c’è Aldo”.