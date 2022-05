Cristiano Malgioglio viene offeso e la sua risposta lascia tutti senza parole: “Almeno io …”

Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio per il secondo anno consecutivo sono stati scelti dalla Rai per un motivo ben preciso, ovvero per la realizzazione del commento in italiano dell’edizione attualmente in onda dell’Eurovision Song Contest. Molti sono coloro che hanno commentato la coppia artistica, e tra i vari commenti uno in particolare ha catturato l’attenzione di Malgioglio la cui risposta non è tardata ad arrivare. Ma esattamente, di quale commento stiamo parlando e perchè Malgioglio si è arrabbiato? Facciamo un po’ di chiarezza.

Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi considerati un’ottima coppia artistica

Per il secondo anno consecutivo il noto cantautore italiano Cristiano Malgioglio e l’attore Gabriele Corsi sono stati scelti dalla Rai per commentare in italiano l’Eurovision Song Contest. Già lo scorso anno i due si erano resi protagonisti di alcuni momenti di divertimento e risate. E proprio durante tale evento sono molto piaciuti ai telespettatori. Forse è proprio per tale motivo che sono stati confermati per il secondo anno consecutivo. E se da una parte sono molti coloro che fin da subito hanno amato questa coppia artistica ecco che allo stesso tempo in tanti non hanno perso l’occasione di rivolgere ai due artisti delle critiche.

Il pesante tweet di un utente contro Malgioglio e Corsi

Nello specifico a catturare particolarmente l’attenzione di Malgioglio è stato il commento di un utente su Twitter che senza alcun problema ha definito Corsi un “servo” mentre invece Malgioglio un “finocchio“. Ovviamente tali espressioni non sono piaciute ai diretti interessati. Ed in particolar modo a Malgioglio che senza alcun problema ha subito risposto affermando “Almeno io a qualcosa servo. Uno che dà del finocchio a qualcun altro, invece, non serve proprio a niente”.

L’intervista di Corsi e Malgioglio a Tv Sorrisi & Canzoni

Proprio Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi poco prima dell’inizio dell’Eurovision 2022 hanno rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi & Canzoni nel corso della quale hanno fatto delle rivelazioni sugli artisti in gara. Nello specifico Corsi ha rivelato “Le canzoni in gara le ho ascoltate una decina di volte ciascuna. Adesso i miei figli, Margherita e Leonardo, mi interrogano. Mi fanno ascoltare due note e chiedono: “Chi è questo?”. E io riconosco subito se è la Georgia o l’Azerbaigian”. Malgioglio ha invece rivelato di conoscerle anche lui tutte e ha poi aggiunto “Adoro il cantante inglese, Sam Ryder. Ha un falsetto meraviglioso e vorrei invitarlo a cena una sera. Vieni anche tu, Gabriele, così mi fai da interprete?”. Invito al quale l’attore ha risposto di si affermando di portare con se anche la moglie. “Data la solennità dell’evento internazionale, avrò bisogno del suo sostegno” ha poi aggiunto Corsi mentre Malgioglio ha concluso “Io invece avrò bisogno di luci pazzesche. E di una cipria che mi illumini il viso come una vera popstar”.