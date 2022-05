Ilary Blasi massacrata, i coniugi Russo non piacciono e il pubblico si rivolta contro di lei

Manca sempre meno alla finale dell’Isola dei Famosi prevista per il prossimo mese, ma nonostante questo le polemiche non tendono a placarsi. Nello specifico al centro di numerose critiche vi troviamo ormai da diverse settimane i coniugi Russo e quindi Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. Ma non solo, nelle ultime ore a finire al centro della polemica sono stati anche la conduttrice del reality Ilary Blasi e gli autori del reality. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Laura Maddaloni e Clemente Russo al centro della polemica

Continua a trovarsi al centro di una grossa polemica la coppia dell’Isola dei Famosi formata da Clemente Russo e dalla moglie Laura Maddaloni. I coniugi infatti si sono trovati più volte coinvolti in polemiche e discussioni, e nello specifico molte sono le accuse rivolte proprio dalla coppia ad altri naufraghi. E allo stesso tempo molte sono anche le critiche e le accuse ricevute dai compagni d’avventura. Anche il pubblico sembra non essere più dalla loro parte, e sono diverse le occasioni nel corso delle quali l’hanno dimostrato.

Il pubblico sempre più stanco dei coniugi Russo

Laura Maddaloni e il marito Clemente Russo possono essere considerati, sicuramente, i naufraghi più discussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Nello specifico proprio la Maddaloni è finita diverse volte al centro della polemica, e molte sono state le occasioni nel corso della quali ha rivelato di essersi sentita presa di mira per quella che è la sua professione ovvero quella di jodoka. Il pubblico però sembra essere stanco del continuo trasferimento della coppia dalla Palapa a Playa Sgamada. E proprio per tale motivo non sono tardate ad arrivare le critiche e le accuse nei confronti della conduttrice Ilary Blasi e nei confronti degli autori del programma.

Ilary Blasi al centro di numerose critiche

Clemente Russo e la moglie Laura sono stati più volte eliminati dal televoto ma nonostante ciò continuano a trovarsi ancora in gioco. Clemente Russo nello specifico è stato per primo eliminato e trasferito dalla Palapa a Playa Sgamada dove poco dopo è stato raggiunto anche dalla moglie in seguito alla perdita al televoto contro Lory Del Santo. I due eliminati diverse volte sono sempre tornati in gioco e questo ha fatto tanto arrabbiare i telespettatori che hanno espresso la propria rabbia sui social. Nello specifico vi è stato chi ha scritto “Spero che Clemente e Laura (una volta eliminata) non rientrino più in gioco perché non se ne può più“. E poi ancora “Quanti soldi ci fate spendere per cacciare Clemente? Dopo 4 eliminazioni è sempre lì. Ma il pubblico sovrano non conta più?”.