Laura Pausini nella bufera, la gag con “Porca Vacca”: era studiata …

Ha avuto inizio nella serata di martedì 10 maggio la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest condotta da tre artisti molto amati ovvero Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Ed ecco che nelle ultime ore si sta tanto parlando di una particolare espressione utilizzata dalla Pausini che a molti è sembrata in un primo momento una vera e propria gaffe. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

Grande successo per la prima serata dell’Eurovision Song Contest

La prima puntata dell’Eurovision Song Contest si è rivelata un vero e proprio successo. E se nelle edizioni precedenti i cantanti in gara sono stati considerati i protagonisti assoluti ecco che questa nuova edizione condotta da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan sta facendo parlare anche per altro. Nello specifico i tre artisti hanno avuto modo di personalizzare la conduzione facendo un piccolo omaggio a Raffaella Carrà. Piccolo in quanto durato molto poco ma comunque apprezzato dal pubblico. Ad un certo punto poi proprio Laura Pausini si è lasciata scappare una particolare espressione di cui si sta tanto parlando.

Gaffe di Laura Pausini all’Eurovision 2022?

Ma esattamente, cos’è accaduto? Laura Pausini nell’annunciare i dieci Paesi che sono riusciti ad arrivare alla finale si è resa protagonista di una particolare gag. Nello specifico nel momento in cui avrebbe dovuto annunciare il sesto Paese sembrerebbe essersi confusa e, in italiano , ha esclamato “Porca vacca”. A molti è sembrata una gaffe in diretta fatta dalla conduttrice ma ecco che nelle scorse ore è emersa la verità. In realtà, secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni, il tutto era stato studiato per bene anche se in prova era andata meglio. “Scusate! Sono solo una ragazza italiana”, queste le sue parole.

I dieci Paesi passati in finale

Quali sono i dieci Paesi che hanno passato il primo turno e che quindi sono arrivati in finale? Tra questi vi troviamo :

Armenia: Rosa Linn – Snap;

Portogallo: MARO – Saudade, Saudade;

Paesi Bassi: S10 – De Diepte;

Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together;

Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania;

Moldavia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul;

Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól;

Lituania:Monika Liu – Sentimentai;

Svizzera: Marius Bear – Boys Do Cry;

Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana.

Grande attesa anche per la seconda puntata del Festival Musicale prevista per la serata di oggi, giovedì 12 maggio 2022.