Mara Venier continua l’affondo a Bortuzzo: “I buoni motivi per non intervistarlo …”

In questi giorni si è tanto parlato di Mara Venier e del fatto che la scorsa domenica la conduttrice avrebbe dovuto ospitare nel suo salotto, a Domenica In, Manuel Bortuzzo. A poche ore dall’inizio della puntata però, sembra sia accaduto qualcosa di incredibile. La conduttrice avrebbe rifiutato di intervistare Manuel perchè quest’ultimo il giorno prima era stato da Silvia Toffanin a Verissimo. Da quel momento è iniziata una vera e propria guerra a distanza tra la nota conduttrice e l’ex gieffino che a distanza di qualche giorno non sembra si sia attenuta, ma le frecciatine sono continuate ad arrivare, sia dall’una che dall’altra parte.



Mara Venier e Manuel Bortuzzo, è guerra a distanza tra i due

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Mara Venier e Manuel Bortuzzo continuano ad essere in “guerra”, dopo la mancata ospitata dell’ex nuotatore a Domenica In. Ad iniziare questa sorta di guerra tra i due è stato proprio lui, Manuel che il giorno stesso in cui ha saputo che era stata annullata la sua intervista a Domenica in, sembra che sui social abbia risposto ad un utente, dicendo quanto fosse stato “inutile”, annullare la sua intervista. A quel punto avrebbe risposto Mara la quale lunedì mattina sui social avrebbe condiviso gli ascolti record della puntata, dicendosi piuttosto felice e soddisfatta. “Mara Venier fa il 21,7% di share anche senza ospiti presenti il giorno prima su altre reti televisive”



Bortuzzo mette un like ad un post dove si critica il comportamento di Mara

Non è finita qui, visto che Manuel nelle ore successive avrebbe messo un like ad un post diffuso da Vanity Fair, dove pare si criticasse apertamente il comportamento di Mara e di tutti quei conduttori che preferiscono l’esclusiva di un’intervista. Ma non è finita qui, visto che a distanza di qualche giorno di questo se ne continua a parlare.



La conduttrice pubblica un nuovo post

La conduttrice nello specifico avrebbe condiviso una storia dove ci sarebbe scritto “Nuovo tassello nello scontro a distanza tra Manuel Bortuzzo e Mara Venier. Oggi, il consigliere Laganà, si è lamentato che la Venier non avesse intervistato Manuel per promuovere la serie tv in onda la sera su Raiuno. Ma io dico… ma può essere o no libera di fare ciò che vuole oppure i presentatori sono “pedine” nelle mani dei politici di turno? Io sto con Mara. Evidentemente avrà avuto BUONI motivi per non volerlo intervistare”. Tutti si stanno domandando quali possano essere questi buoni motivi che ha spinto Mara a non intervistare Manuel.