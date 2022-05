Alba Parietti innamorata pazza: “Dopo 8 anni da single …”

Alba Parietti, la nota showgirl ed opinionista più famosa di tutti i tempi sembra aver ritrovato l’amore. Ebbene si, la nota opinionista pare che dopo tanti rumors ed indiscrezioni, abbia deciso di uscire allo scoperto presentando a tutti il nuovo fidanzato. Ma non è finita qui, visto che la Parietti si sarebbe detta piuttosto innamorata di questo uomo. Ma di chi si tratta? E soprattutto cosa ha dichiarato Alba?



Alba Parietti non si nasconde più, ecco chi è il suo fidanzato

La nota opinionista e showgirl in questi giorni sembra abbia confessato di essere innamorata. Il fortunato sarebbe Fabio Adami, un uomo per il quale sembra che Alba provi un grande amore. Da circa 8 anni pare che la nota opinionista fosse single, ma adesso il suo cuore risulterebbe impegnato. La 60enne piemontese, è così pronta a godersi questo grande amore, e con Fabio sembra esserci anche una grande intesa a livello fisico.



Alba e Fabio Adami, grande amore e passione alle stelle ad Ibiza

I due sarebbero stati paparazzati insieme, mentre si scambiavano delle effusioni alla luce del sole. I due si trovavano nello specifico ad Ibiza, dove si sono rifugiati per trascorrere qualche giorno di intimità. “F and A. Non abbiam bisogno di parole. La mia migliore stagione”. Queste le parole di Alba scritte a corredo delle foto che sono state pubblicate su Instagram dalla stessa. I due sono stati fotografati mentre si trovavano al mare, felici e spensierati. “Non chiedeteci più se è una cosa seria. L’amore è una cosa seria e importante. Forse la più seria (ve lo dico dopo 8 anni da single granitica e convinta). Buona serata”. Queste ancora le parole di Alba, che ha voluto così sottolineare quanto importante sia il loro sentimento.



Ma chi è il misterioso uomo che ha conquistato il cuore della Parietti

Di lui sappiamo che si chiama Fabio e che ha 55 anni. E’ romano e sicuramente un uomo d’affari, dalla carriera invidiabile. E’ un manager il quale lavora da diverso tempo per l’area vendite di Poste Italiane. L’uomo pare abbia due figli, ovvero una ragazza ed un bimbo più piccolo, Filippo. Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che Alba abbia già presentato Fabio a Francesco Oppini, suo figlio.

