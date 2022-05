Martina Colombari senza freni “Sono rimasta incinta perchè …”

Martina Colombari, conosciuta da tutti noi per essere l’ex Miss Italia 1991 e oggi, all’età di 47 anni, anche una grande attrice di teatro. Pare che la modella da diversi anni ormai è sposata con il calciatore Alessandro Billy Costacurta, con il quale ha avuto anche un figlio di nome Achille. Ebbene, i due stanno insieme dal 2004 e sembra che la loro relazione vada a gonfie vele. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni, sembra che la 47enne abbia svelato alcuni retroscena relativi alla sua vita privata. Nello specifico la showgirl avrebbe parlato del fatto che nella sua famiglia non sono arrivati altri figli, svelando anche il perchè.



Martina Colombari e Alessandro Costacurta, una delle coppie più stabili e più amate del mondo dello spettacolo



Martina Colombari e Alessandro Costacurta sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da tantissimi anni, ovvero dal 2004 e sono sempre molto innamorati l’uno dell’altro. In quest’ultimo periodo, la showgirl sembra aver rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Oggi, affrontando un tema molto delicato ovvero quello della maternità e dei figli. Ma cosa ha dichiarato?L’ex Miss Italia svela perchè oltre ad Achille non ha avuto altri figli

L’ex Miss Italia sembra aver spiegato il perchè oltre al figlio Achille, non siano arrivati altri figli

Pare che Achille sia venuto al mondo quasi per caso e di questo Martina pare non ne abbia fatto mistero.“Achi è arrivato subito, una sera Ale mi ha detto che era “andato lungo” e io ero incinta”. Queste ancora le parole della Colombari svelate nel corso di un’intervista che ha rilasciato. Oggi Achille ha 18 anni.



Il desiderio di allargare la famiglia non realizzato, ecco perchè

La Colombari ha anche spiegato che sia lei che il marito avrebbero voluto altri figli, ma purtroppo questo non è accaduto. Sembra che la coppia abbia avuto delle difficoltà nel concepire un altro figlio e quindi avere solo Achille non è stata proprio una scelta. Questo però ha fatto si che Martina si dedicasse tanto al sociale ed infatti fa tanta beneficenza con i bambini.. “Con Fondazione Rava ad Haiti ho conosciuto bambini stupendi, e il bene che doni tampona i vuoti che hai quando guardi tuo figlio alto due metri”. Questo ancora quanto aggiunto dalla showgirl.

