Oggi è un altro giorno, Laura Freddi senza freni su Sonia Bruganelli: “Io per lei non …”

Si è raccontata senza freni a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 2. Di chi stiamo parlando? Della celebre showgirl Laura Freddi che ha colto l’occasione per parlare della sua vita privata e professionale facendo anche riferimento agli anni trascorsi al fianco del noto conduttore italiano Paolo Bonolis.

Laura Freddi ospite di Oggi è un altro giorno

Diversi sono gli artisti che puntata dopo puntata sono soliti susseguirsi all’interno dello studio televisivo di Oggi è un altro giorno. E tra questi ecco che vi troviamo anche la nota showgirl italiana Laura Freddi che ha colto l’occasione per fare un’analisi della sua vita, sia a livello professionale sia a livello privato. La conduttrice ha parlato della sua infanzia, di quando ha lavorato insieme a Raffaella Carrà a Carramba. Ma non solo, ha anche parlato del rapporto con Paolo Bonolis e più nello specifico della conversazione avuta con la moglie di quest’ultimo ovvero Sonia Bruganelli.

Il racconto dell’infanzia e il ricordo di Raffaella Carrà

“Sono cresciuta nel quartiere romano della Magliana, in un ambiente pericoloso, ero un maschiaccio e avevo le ginocchia sbucciate, ma sono stata fortunata perché i miei genitori mi hanno sempre tenuta d’occhio”. Queste nello specifico le parole espresse dalla celebre showgirl per ricordare gli anni della sua infanzia. Mentre invece a proposito degli anni trascorsi a Carramba ha rivelato che per lei e per molti altri la Carrà rappresentava un vero e proprio punto di riferimento. Inoltre ha voluto precisare quanto fosse davvero una professionista.

La maternità e il rapporto con Sonia Bruganelli

Sempre nel corso della stessa intervista ecco che Laura Freddi ha parlato della maternità arrivata in età adulta, e di preciso a 45 anni. Ha rivelato quanto per lei sia importante essere diventata mamma di una bambina in quanto ha precisato di essere sempre stata portata per stare con i più piccoli. E a tal proposito ha precisato “Ho sempre sognato una famiglia numerosa. Adesso ho una figlia che per me vale dieci”. A proposito dell’ex Paolo Bonolis ha invece rivelato di aver avuto una conversazione con l’attuale moglie Sonia Bruganelli. E di preciso ha raccontato “Finalmente con Sonia ci siamo dette che è finita questa ansia, questa preoccupazione. L’ho conosciuta e le ho detto adesso non sono più un problema”. A proposito della storia con Bonolis ha rivelato che ai tempi lei era molto giovane mentre invece lui era già separato e con dei figli in America. E ha poi concluso affermando “Ci sono dei momenti sbagliati”.