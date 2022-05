Isola dei Famosi, lanciata la bomba: “Alvin e Ilary Blasi non si sopportano più …”

I telespettatori dell’Isola dei Famosi nel corso delle settimane avranno sicuramente notato uno strano scambio di battute tra la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato in Honduras ovvero Alvin. Ed ecco che nelle ultime ore ad intervenire sulla questione è stato il portale Dagospia secondo il quale la conduttrice e l’inviato non sembrerebbero andare più d’accordo come un tempo.

La rivelazione di Dagospia sul rapporto tra Ilary Blasi e Alvin

Sono ormai andate in onda molte puntate dell’Isola dei Famosi e proprio i telespettatori hanno avuto modo di percepire, puntata dopo puntata, un rapporto sempre più teso tra la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato Alvin. Ed ecco che ad intervenire sulla questione nelle ultime ore è stato proprio Dagospia rivelando “Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due“. Secondo quanto rivelato da Dagospia quindi i rapporti tra i due sarebbero davvero molto tesi

Rapporti tesi tra la conduttrice e l’inviato dell’Isola dei Famosi?

Sono ormai diverse settimane che si parla di rapporti tesi tra Ilary Blasi e Alvin. E proprio per tale motivo l’indiscrezione lanciata da Dagospia nelle scorse ore sembrerebbe semplicemente confermare quelli che sono i sospetti di molti telespettatori. In una delle prime puntate del reality show l’inviato si è trovato a dover zittire la presentatrice per poter spiegare le regole di una prova che i concorrenti avrebbero dovuto affrontare. In seguito in un’altra occasione proprio la conduttrice aveva chiesto all’inviato di fare in fretta perchè era molto tardi. E anche nel corso di un’altra manche la conduttrice sempre rivolgendosi all’inviato ha dichiarato “Vabbé, lo sanno tutti come funziona. Andiamo avanti va!”. Proprio in questa occasione l’inviato non è rimasto in silenzio ma rivolgendosi alla conduttrice ha affermato “Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie”.

Nuovo scambio di battute tra la conduttrice e l’inviato

Nel corso della quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un nuovo scambio di battute tra la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato Alvin. Nel corso di tale appuntamento proprio la conduttrice ha un po’ punzecchiato l’inviato affermando “Ah Alvin, ci sei anche tu? Ben trovato, non lo sentivo più. Dico: ‘se ne sarà andato’”. Alvin è apparso un po’ infastidito e offeso dalle parole della Blasi e dopo aver salutato tutti ha lasciato la sua postazione. Ovviamente il conduttore non ha mai perso il sorriso e allo stesso modo la conduttrice ha continuato a mantenere il sorriso e dimostrando di stare al gioco ha chiesto all’inviato di tornare al suo posto.