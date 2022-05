Gabriel Garko frecciata al veleno contro Manuela Arcuri: “Non si è ancora …”

Una lunga e sincera amicizia è stata quella rilasciata da Gabriel Garko al settimanale Oggi. Intervista nel corso della quale l’attore è tornato a parlare della sua vita privata e durante la quale ha anche colto l’occasione per lanciare una frecciatina alla collega Manuela Arcuri. Ma, come mai e quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le rivelazioni di Gabriel Garko sulla sua vita privata

Per anni ha dovuto recitare la parte del playboy e dello sciupafemmine quando in realtà la sua vita era altro. Stiamo nello specifico parlando del celebre attore italiano Dario Gabriel Oliviero conosciuto da tutti semplicemente come Gabriel Garko. L’attore di recente ha rilasciato una particolare intervista al settimanale Oggi nel corso della quale ha parlato della grande sofferenza provata per anni nel dover mentire e portare avanti due vite diverse. Una era la vita pubblica tramite la quale si è creato la carriera da sciupafemmine. L’altra era invece la sua vita reale, quella lontana dai riflettori.

Le parole dell’attore sulla sua vita privata

Nel corso dell’intervista Gabriel Garko ha parlato della sofferenza provata per molti anni. E a proposito della sua vita privata ha rivelato “Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa condanna: quasi un ergastolo”. L’attore molti anni fa, proprio per il desiderio di vivere in tranquillità la sua intimità, ha deciso di comprare una villa in un comune vicino Roma ovvero Zagarolo. Proprio presso tale villa ha vissuto quella che per lui è stata la prima importante storia d’amore con un ragazzo non famoso di nome Riccardo. I due quando erano soli erano liberi di manifestare il loro amore mentre invece in compagnia di altre persone si trovavano costretti a fingere.

Frecciatina dell’attore alla collega Manuela Arcuri

Manuela Arcuri e Gabriel Garko per alcuni anni hanno lavorato uno al fianco dell’altro. Ma non solo, per un po’ di tempo si è anche parlato di una storia d’amore tra i due. Proprio nel corso di un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa l’attrice ha rivelato che la sua storia d’amore con Garko non è stata finta ma vera e passionale. Ed inoltre ha anche precisato di non aver mai saputo nulla della vita reale dell’attore. Ed ecco che proprio nel corso dell’intervista rilasciata a Oggi Gabriel Garko ha colto l’occasione per rispondere affermando “Non si è ancora liberata da certi condizionamenti. Spero lo faccia presto”.