Eurovision 2022, fanno un omaggio a Raffaella Carrà e il popolo del web si rivolta: “Vergogna …”

Eurovision 2022, al via la polemica in Rai per il breve omaggio a Raffaella Carrà. Ha avuto inizio martedì 10 maggio 2022 la manifestazione canora più importante d’Europa e sembra che a poche ore di distanza dalla puntata sia scoppiata una grande polemica. Sono stati tanti i telespettatori che hanno portato avanti una polemica per il fatto che sia stato dedicato poco tempo alla nota Raffaella Carrà, che come sappiamo purtroppo è scomparsa a luglio 2021. Ma cerchiamo di capire cosa è accaduto e perchè i telespettatori si sono così tanto lamentati.

Eurovision 2022, omaggio a Raffaella Carrà ma breve

Nella serata di martedì 10 maggio 2022 è andata in onda la puntata dell’Eurovision Song Contest direttamente da Torino. C’è stato l’omaggio a Raffaella Carrà, lei che ha sempre creduto tanto in questa manifestazione e ha fatto affinché potesse tornare nel nostro paese. Laura Pausini ha così ricordato Raffaella cantando il noto brano intitolato Fiesta. Poi si sono uniti ancora Mika e Alessandro Cattelan con un balletto molto simpatico e divertente insieme a tanti altri ballerini professionisti.

Laura Pausini canta Fiesta, Alessandro Cattelan e Mika ballano

Lo stacchetto è durato però davvero poco e per questo i telespettatori si sono tanto arrabbiati ed hanno portato avanti una polemica sui social. Ovviamente i conduttori sembra non abbiano proprio alcuna colpa al riguardo ma molto probabilmente tanto dipende dal ritmo del format. “L’omaggio più triste che mai mente umana abbia concepito“. Questo quanto si legge sui social.

La polemica contro la scelta di dedicare poco tempo a Raffaella Carrà

“Raffaella Carrà non può essere liquidata con un ritornello di pochi secondi. Lei che tanto ha sponsorizzato l’Eurovision anche quando non era il fenomeno di massa che è diventato oggi, meritava un pò di rispetto in più!”. Questo ancora quanto aggiunto da un utente su Twitter. Ma non finisce qui, visto che sono stati tanti altri i commenti polemici arrivati sui social e pubblicati da alcuni telespettatori che non hanno assolutamente gradito la scelta di dedicare così poco tempo alla Carrà. «Un ritornello non è un omaggio per lei. Meritava un po’ di più… Raffa. Sono arrabbiatissimo».