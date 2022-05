Luca Argentero, la moglie Cristina Marino senza freni: “Se sei …”

Cristina Marino la conosciamo tutti per essere la moglie di Luca Argentero ma soprattutto una imprenditrice, attrice e mamma della piccola Nina Speranza. Da tanti anni ormai è impegnata in tantissimi progetti e non si tira mai indietro, soprattutto nel diffondere messaggi di grande positività. Lei è bellissima, con i capelli biondi, sani e perfetti ottenuti grazie anche alla collaborazione con Aldo Coppola e la linea di prodotti da lui presentata ovvero Shatush for Befancyfit. Questa è stata ideata proprio l’uso quotidiano, soprattutto dopo l’attività sportiva.

Cristina Marino, sempre bellissima e in perfetta forma al Monte- Carlo Film Festival

In diverse occasioni Cristina Marino ha sfoggiato una chioma bellissima e questo perchè la modella e attrice da sempre ci ha tenuto alla perfetta forma fisica e presenza. Una delle rare occasioni in cui abbiamo visto Cristina Marino in splendida forma è stato il Monte- Carlo Film Festival de la Comèdie dove ha condotto insieme ad Ezio Greggio la serata di chiusura.

Le parole sul rapporto con il marito Luca Argentero

E’ una mamma e una moglie presente in prima linea nonostante i suoi tantissimi impegni. La modella e attrice sembra abbia detto di non riuscire a stare più di tre giorni lontana dal marito. Questo proprio in occasione del Monte Carlo Film Festival dove è apparsa con un completo Armani bellissimo, appena truccata e più acqua e sapone, con un grande sorriso e felice. Parlando proprio del suo look sempre perfetto, Cristina sembra aver detto la sua.

Cristina e la confessione sul suo aspetto sempre top

“Cerco di non esagerare nel trucco, nell’abbigliamento, nell’arredamento, meno carichi il tutto più lo esalti, è la mia filosofia. Per esempio non amo molto i colori, mi piacciono nella natura, ma per il resto sono molto basica, scelgo sempre il bianco, il nero e il grigio, i colori freddi che trovo siano più adatti alla mia indole, al mio gusto. Eleganza per me si applica anche ai social e significa cercare di preservare la cosa più preziosa che ho, la mia famiglia, usandoli ogni tanto. Trovo giusto condividere la propria vita, anche perché senno crei un effetto opposto, un accanimento, quando scelgo di espormi allora lo faccio con amore”.

Dove trova la sua luce? La risposta di Cristina lascia tutti senza parole

Alla domanda “Dove trovi la tua luce“, Cristina ha risposto in modo autentico. «Sono in una fase della mia vita in cui ho avuto una grande perdita e faccio un po’ fatica a trovare la luce, ma allo stesso tempo credo che amarsi e scegliere di prendersi cura di sé nelle piccole cose sia fondamentale. Che siano cinque minuti di respirazione la mattina o l’allenamento quotidiano, io cerco tutti i giorni di farlo, perché se sei la prima ad amarti, poi lo faranno anche gli altri. Ho una grande fortuna però, mi sveglio sempre felice, non mi capita mai di alzarmi arrabbiata o triste, sono grata a questa attitudine che ho cercato di riversare anche nel mio lavoro. Luce per me equivale a fare ciò che si ha voglia di fare, imparare a essere dove si vuole essere e circondarsi delle persone che ti vogliono bene».