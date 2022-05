Uomini e Donne, Maria De Filippi umilia Gianluca: “Con me usciresti?”

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, andata in onda martedì 10 maggio 2022 sembra sia accaduto un pò di tutto. Le parole pronunciate da un cavaliere del trono over del programma di Maria De Filippi sembra che abbiano scatenato un vero e proprio caos in studio, tanto che la stessa conduttrice si è sentita in dovere di intervenire e dire la sua. Ma cosa è accaduto? Ma soprattutto chi è questo cavaliere che ha generato il caos all’interno dello studio?

Uomini e Donne, un cavaliere del trono over da scandalo

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio nel corso dell’ultima puntata di Uomini e donne, in studio si sia venuto a creare un vero e proprio caos. Il nuovo cavaliere di questa edizione del programma, ovvero Gianluca sembra che abbia rilasciato delle dichiarazioni che in qualche modo hanno lasciato tutti perplessi, la prima la conduttrice. Ma per quale motivo? Pare che lo stesso avesse già creato imbarazzo in studio, quando aveva iniziato la conoscenza con Sara Zilli. Pare che quest’ultima fosse piuttosto perplessa per il fatto che Gianluca volesse conoscere Gloria, una ragazza molto più giovane di lui.

Gianluca del trono over al centro dello studio, le sue parole creano il caos

Ad ogni modo, nel corso della puntata andata in onda ieri, martedì 10 maggio 2022, sembra che Gianluca sia tornato al centro dello studio. Sara avrebbe raccontato di averlo sentito solo qualche volta e si sarebbe detta anche delusa dal suo comportamento. Ad un certo punto della chiacchierata, pare sia stata proprio Maria De Filippi ad introdurre un discorso piuttosto particolare. Maria avrebbe riportato un racconto fatto da Sara alla redazione riguardo Gianluca e le “sue necessità e abitudini intime”. Sia Sara che la stessa conduttrice pare che si siano mostrate piuttosto indispettite nei confronti del cavaliere. “Tutta la sera avete parlato di qualità e quantità necessaria perché lui stia bene”, avrebbe detto Maria. Quest’ultima si è detta piuttosto sconvolta dal fatto che Gianluca abbia addirittura svelati dei numeri a Sara, ovvero quante volte avrebbe “necessità” di avere rapporti intimi al giorno.

Sara Zilli svela qualcosa di intimo su Gianluca

La Zilli avrebbe anche detto il numero rivelato dal cavaliere, ovvero 3. Ad ogni modo, andando avanti con la puntata, si è venuti a conoscenza del fatto che anche con Alberta pare avesse parlato di questo e non con Stefania. A quel punto sarebbe intervenuto lo stesso Gianluca dicendo “Non è una necessità, c’è a chi non piace”. Si è ipotizzato, quindi, che Gianluca avendo queste necessità e non avendo trovato una dama a Uomini e Donne, sia “costretto” a soddisfarle fuori dal programma. Tutto si sarebbe complicato quando è intervenuto Biagio Di Maro, il quale si è lasciato andare ad una confessione.

Maria De Filippi “umilia” Gianluca

“So chi è, cosa fa e come si muove. Questo vizio ce l’ha con tutte le donne. Non mi fare dire nomi e cognomi. A chi porti nella casa? Non sei un uomo che rispetta le donne. Ti piacciono le donne giovani e anche le ragazze, lo posso confermare. So quello che dico. Se ti alzi e te ne vai, fai più bella figura, prima che escano fuori altre cose”. La conduttrice, piuttosto sconvolta, avrebbe ironizzato. “Cioè nel quartiere si sa che lui… capito? Tutte le signore del quartiere lo conoscono per queste sue prestazioni. Ma si scoprono delle cose…”. Maria sarebbe andata avanti poi, facendo un confronto con Sara e ponendo Gianluca davanti ad una domanda. “Anche io ho 60 anni come Sara, con me ci usciresti”. Il cavaliere avrebbe risposto di si ed a quel punto Maria avrebbe aggiunto “Cosa cambia tra me e lei? Sono i soldi che cambiano? Abbiamo la stessa età io e lei”. A quel punto, messo alle strette Gianluca avrebbe risposto “Fisicamente c’è chi se li porta meglio”.