Stefano De Martino e Andrea Delogu lanciata la bomba, Dagospia fa un’incredibile rivelazione

La Rai sembra aver fatto la sua scelta, ovvero Stefano De Martino e Andrea Delogu saranno al timone di un nuovo programma. Per quest’anno sembra che la stagione televisiva sia ormai giunta al termine ed infatti a giorni alcuni programmi smetteranno di andare in onda per la pausa estiva, salvo poi tornare a settembre. Questo sia per quanto riguarda la Rai che Mediaset. Ebbene, le aziende però sono già al lavoro per la programmazione della prossima stagione televisiva. E’ il caso della Rai che sembra aver puntato su De Martino e Delogu per la conduzione di un nuovo programma. Ma di cosa si tratta?

La Rai punta su Stefano De Martino e Andrea Delogu per un nuovo programma

Secondo un’indiscrezione che è stata lanciata in questi giorni da Giuseppe Candela di Dagospia, la Rai sembra abbia puntato gli occhi su questa coppia di conduttori per un programma che dovrebbe andare in onda su Rai 2. Stefano già da diversi anni ha dimostrato di avere un grande talento e lo ha fatto con la conduzione di Stasera tutto è possibile e Made in Sud. La Delogu invece, proprio ultimamente sembra aver ottenuto un grandissimo successo con Tonica. Per questo motivo, l’azienda avrebbe puntato l’attenzione di loro. Ma di che di programma si tratta?

L’indiscrezione di Dagospia

Non abbiamo tante informazioni al riguardo, ma secondo l’indiscrezione di Dagospia, il programma dovrebbe andare in onda su Rai 2 già a partire dalla prossima estate. “In estate su Rai2 arriva il Fep-stivalbar: la società di Salzano produrrà uno show musicale in onda in prime time. Alla conduzione ci sarà il duo ‘prezzemolino“. Questo quanto si legge su Dagospia dove è stata annunciata questa indiscrezione.

Programma musicale in onda su Rai 2, questo il nuovo progetto dell’azienda

La trasmissione in questione, sarà dunque a tema musicale, un pò come quelle storiche tipo Festivalbar e Battiti live. Al momento Stefano è impegnato con il serale di Amici di Maria De Filippi, ma il programma sta per giungere al termine e quindi l’ex ballerino sarà libero da ogni impegno. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione ma sembra proprio che De Martino e la Delogu saranno tra poche settimane al timone di questo programma musicale che si appresta a diventare un grande successo.