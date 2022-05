Nicolas Vaporidis nella bufera, si scopre che …

Si continua a parlare dell’Isola dei famosi 2022 e nello specifico di alcuni naufraghi che dall’inizio di questa edizione del reality sembra siano stati sempre sotto i riflettori. Ma di chi stiamo parlando? Uno tra tutti lui, l’attore Nicolas Vaporidis. A parlare di lui è stato nelle scorse ore il fratello di Guendalina Tavassi, ovvero Edoardo. Ma cosa ha dichiarato?

Isola dei famosi 2022, Edoardo Tavassi mette nei guai Nicolas Vaporidis

Nel corso dell’ultima puntata dell’extra time che è andata in onda nella giornata di ieri, sembra proprio che Edoardo abbia parlato di Nicolas Vaporidis, rivelando un retroscena piuttosto interessante. Il fratello di Guendalina, nel dettaglio, parlando proprio quest’ultima ed altri naufraghi pare che si sia scagliato contro l’attore dicendo che quest’ultimo avrebbe parlato male del programma. “Parla male dell’Isola il programma che fa, questa cosa è disgustosa”, avrebbe detto Edoardo.

La confessione di Edoardo

In realtà, però, il fratello di Guendalina avrebbe ancora aggiunto dell’altro, ovvero che Vaporidis nel chiacchierare con lui avrebbe parlato male anche di altri programmi, definendoli trash. A quel punto, sarebbe intervenuta proprio Guendalina la quale sembra che si sia scagliata contro l’attore utilizzando delle parole abbastanza dure.

Anche Guendalina si scaglia contro l’attore e confessa di conoscere il suo cachet

La naufraga avrebbe fatto presente che in realtà Vaporidis non ha fatto mistero del cachet guadagnato per aver preso parte all’Isola dei famosi, giusto per atteggiarsi un pò, visto che si tratterebbe di cifre molto importanti. “Rimarca sempre che lui non è trash, che lui non si mette in mezzo a certa gente e che sta qui perché gli hanno dato tanti, tanti, tanti soldi e che noi siamo dei poracci trash…”. Queste ancora le parole di Guendalina Tavassi la quale avrebbe anche aggiunto il fatto che in questi giorni l’attore avrebbe tentato di sminuire Nick, facendolo sentire inferiore.

La stoccata di Vaporidis su Guendalina

Sempre nello stesso daytime, sembra proprio che sia stato mostrato un confessionale di Nicolas Vaporidis il quale sembra non abbia nascosto il fatto di essere stanco di trascorrere del tempo con gli altri naufraghi. Poi avrebbe lanciato una stoccata proprio nei confronti di Guendalina. “Lei davanti al cibo si trasforma in una bestia senza controllo, capace di fare qualsiasi cosa…”