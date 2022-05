Vittorio Sgarbi dopo le dichiarazioni sui Ferragnez lascia tutti a bocca aperta e dice “Nutro grande ammirazione” e poi stupisce anche su Mughini …

Tutti conoscono Vittorio Sgarbi per la sincerità con cui è solito esprimere i suoi pensieri. Ed ecco che proprio di recente il noto critico d’arte è tornato a parlare della lite con Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show e delle parole poco carine espresse un po’ di tempo fa su Chiara Ferragni e Fedez. Ma, in che modo si è espresso? Quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Particolare intervista di Vittorio Sgarbi a Mow Magazine

Vittorio Sgarbi nel corso delle ultime settimane è stato il protagonista del gossip a causa della pesante lite con Giampiero Mughini avvenuta all’interno dello studio televisivo del Maurizio Costanzo Show. Mentre invece un po’ di tempo fa a far discutere sono state le sue dichiarazioni su una delle famiglie italiane più famose ovvero i Ferragnez. Lo scorso 9 maggio Grazia Sambruna di Mow Magazine ha intervistato il critico d’arte e ha colto l’occasione per rivolgergli delle domande sugli argomenti sopracitati. Ed ecco che le sue risposte sono state davvero sorprendenti.

Il pensiero di Sgarbi sui Ferragnez

Un po’ di tempo fa Vittorio Sgarbi si era espresso sui Ferragnez utilizzando delle parole poco carine. E nello specifico aveva definito Chiara “una vecchia befana” mentre invece il rapper Fedez “un mezzo marito rin………o”. A distanza di un po’ di tempo ha però ritrattato le sue dichiarazioni, e anzi a tal proposito ha rivelato “Rileggendo le mie dichiarazioni sui Ferragnez, mi sono stupito di me stesso: non mi riconosco. Mi viene da dire che quel giorno devo essere stato davvero di cattivo umore. Nutro grande ammirazione per loro, tant’è che ho inserito lei nella mostra su Botticelli che feci al Mart di Rovereto. “Vecchia befana” e “mezzo marito”? Chissà perché l’ho detto…”. In realtà si tratta di una vecchia intervista che però negli ultimi giorni è tornata alla ribalta. Ma, come mai? A tal proposito Sgarbi ha voluto precisare “È colpa di quel f….o di p…..a di Dagostino che l’ha ripresa facendo finta di non notare che fosse vecchia. Da lì, tutti gli altri hanno seguito”.

Il commento del critico d’arte sulla lite con Mughini

Vittorio Sgarbi ha poi proseguito l’intervista a Mow commentando la recente lite con Giampiero Mughini. I due dopo quel momento non hanno avuto più modo di vedersi e parlare ma a proposito di quanto accaduto ha voluto chiarire: “Beh, la mia estetica è l’incidente, l’imprevisto. L’attacco di Mughini è stato un incidente, un imprevisto sublime“. Secondo Sgarbi senza il loro momento di litigio quella sarebbe stata una qualsiasi puntata del Maurizio Costanzo Show. Una puntata nel corso della quale gli ospiti avrebbero fatto ciò per cui erano stati invitati e quindi ad esempio i cantanti avrebbero cantato mentre i comici avrebbero raccontato delle barzellette. Sgarbi ha poi concluso “Trovare un Mughini così spontaneamente disposto alla rissa, invece, ha fatto saltare il banco: non posso che essergliene particolarmente grato”.