Iva Zanicchi fa un commento pesante su Sgarbi e Mughini: “Sembravano due …”

La lite avvenuta un po’ di giorni fa al Maurizio Costanzo Show tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini continua a far discutere. E nello specifico nelle ultime ore ad esprimere il suo pensiero su quanto accaduto è stata la celebre artista italiana Iva Zanicchi che senza alcun problema ha rivelato il suo punto di vista su quanto successo.

Il commento di Iva Zanicchi sulla lite tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini

Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi e lo scrittore oltre che commentatore sportivo Giampiero Mughini alcuni giorni fa si sono resi protagonisti di una discussione abbastanza accesa all’interno dello studio televisivo del Maurizio Costanzo Show. Quella che era iniziata come una serata piacevole e divertente si è poi trasformata in altro proprio a causa di tale litigio. Tra gli ospiti presenti all’interno dello studio televisivo che hanno avuto modo di assistere al litigio vi troviamo anche la nota artista italiana Iva Zanicchi che di recente ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv nel corso della quale ha definito quanto successo “un brutto episodio“. Mentre invece a proposito di Sgarbi e Mughini ha rivelato “Sembravano due ubriachi al bar“.

Il commento di Sgarbi dopo la lite: “Si è esagerato”

Se da una parte sono stati moltissimi i telespettatori che si sono divertiti nel guardare la lite tra Mughini e Sgarbi ecco che allo stesso tempo molti altri hanno condannato il loro comportamento. A far scaldare gli animi è stato l’argomento relativo alla guerra tra Russia e Ucraina. I due sono addirittura arrivati allo scontro fisico, e nello specifico proprio Mughini dopo essersi alzato dalla sedie ha spinto il critico d’arte facendolo finire sul pavimento. I due si sono pesantemente insultati e nel frattempo Paolo Bonolis, anche lui ospite della stessa puntata, è apparso divertito mentre invece la Zanicchi è apparsa un po’ sconvolta. E proprio la nota artista italiana ha rivelato che Vittorio Sgarbi poco dopo avrebbe commentato la lite affermando “si è esagerato”.

La rivelazione su Mughini

Iva Zanicchi oltre ad aver quindi sottolineato di essere rimasta molto male per il litigio tra i due uomini e oltre ad aver precisato di essersi molto spaventata quando Sgarbi è finito sul pavimento andando a sbattere contro uno dei quadri che si era portato per una lezione al pubblico ecco che ha fatto anche un’altra rivelazione. La nota artista italiana, nello specifico, ha rivelato che Mughini addirittura non sembrerebbe nemmeno averla salutata.