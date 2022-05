Mara Venier nella bufera, taglia l’intervista a Bortuzzo e la Rai la massacra: “E’ stata …”

Non sembra destinata a placarsi la polemica che vede protagonista la conduttrice di Rai 1 Mara Venier e l’ex gieffino e giovane nuotatore Manuel Bortuzzo. Quanto accaduto tra i due sta facendo ancora molto discutere, e nello specifico ad intervenire nelle ultime ore sulla questione è stato il consigliere Rai Riccardo Laganà il quale non ha perso l’occasione per mostrare disapprovazione nei confronti della conduttrice. Ma quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Mara Venier al centro di una grossa polemica

Continua a far discutere la decisione presa da Mara Venier la scorsa domenica 8 maggio 2022 quando ha deciso di non intervistare il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo e il padre Franco. L’intervista era stata programmata per parlare e quindi promuovere il film intitolato Rinascere in onda la stessa sera su Rai 1. Un film molto particolare in quanto racconta proprio la storia di Manuel, e quindi quanto accaduto durante quella notte che gli ha cambiato la vita. All’ultimo minuto la conduttrice sembrerebbe aver deciso di cancellare l’intervista a Manuel in quanto probabilmente infastidita, o almeno questo è stato quanto emerso negli ultimi giorni, dall’intervista rilasciata dal nuotatore il giorno prima a Verissimo e quindi alla rete concorrente. In molti si sono espressi sulla questione, tra questi anche il consigliere Rai Riccardo Laganà il quale sui social si è scagliato proprio contro la conduttrice.

Il consigliere Rai Riccardo Laganà compra Mara Venier

A proposito dell’intervista che Manuel Bortuzzo avrebbe dovuto rilasciare a Domenica In ecco che il consigliere Rai Riccardo Laganà si è espresso affermando “La sua presenza a Domenica In sarebbe stata per promuovere il film Tv in onda la sera stessa sulla stessa rete che da anni ospita anche le intemperanze della conduttrice…”. L’uomo ha poi proseguito sottolineando che l’intervista rilasciata da Manuel a Verissimo in realtà non avrebbe in alcun modo interferito con l’intervista che avrebbe dovuto rilasciare a Domenica In, e questo perché nel salotto di Silvia Toffanin l’ex gieffino ha semplicemente parlato della fine della sua love story con la principessa etiope Lulù Selassié. E sempre rivolgendosi a Mara Venier Riccardo Laganà ha affermato “Va bene però celebrare la concorrenza quando si tratta di elogiare noti personaggi e programmi Mediaset, magari proprio durante Domenica in…”.

La delusione di Riccardo Laganà: “E’ stata un’occasione persa”

Il consigliere Rai Riccardo Laganà ha poi concluso il suo intervento social sulla questione rivelando il suo pensiero sulla scelta della Venier di cancellare l’intervista di Manuel a Domenica In.“E’ stata un’occasione persa, una occasione per valorizzare al meglio il film…” , queste le sue parole.