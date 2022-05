Isola dei famosi, Ilary Blasi fa infuriare Alvin che se ne va, tutto in diretta tv

Nella serata di lunedì 9 maggio 2022 è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi e sembra che come sempre sia stata ricca di colpi di scena. Pare che la conduttrice, Ilary Blasi ad un certo punto abbia fatto infuriare il suo inviato, ovvero Alvin che pare sia andato via. La reazione del noto inviato dell’Isola dei famosi è stata inaspettata e sembra che abbia lasciato tutti completamente senza parole. Ma cosa è accaduto? Facciamo un po’ di chiarezza.

Isola dei famosi, colpo di scena nella puntata del 6 maggio 2022

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che nel corso della puntata dell’Isola dei famosi andata in onda il 6 maggio, sia praticamente accaduto di tutto. Clemente Russo, che era stato eliminato e poi rientrato in gioco alcuni giorni fa, sembra sia stato nuovamente eliminato e approdato su Playa Sgamada. In base alle nomination al televoto sono andati Lory De Santo e Laura Maddaloni.

Isola, cosa è accaduto nel corso della puntata del 9 maggio?

L’ultima puntata del reality di Canale 5 è andata in onda invece lunedì 9 maggio 2022. Ebbene, sembra che nel corso di questa puntata ci sia stato l’ingresso nel reality di tre nuove concorrenti. Stiamo parlando di Mercedesz, Fabrizia e Maria Laura. Ad ogni modo, ad un certo punto sembra che nel corso della puntata Edoardo Tavassi e Mercedezs Henger si siano scontrati ed abbiano fatto una prova per vincere una torta. Il fratello di Guendalina ha dovuto mimare i titoli di diversi film mentre la compagna ha dovuto indovinarli.

Ilary fa infuriare Alvin che “abbandona” l’Isola

Nel spiegare il gioco, pare che sia accaduto un qualcosa tra la conduttrice e l’inviato che ha scatenato la reazione di quest’ultimo. A spiegare il gioco tra Edoardo e la Henger pare che sia stata la conduttrice Ilary Blasi alla presenza di Alvin che in modo ironico e scherzoso pare abbia abbandonato il posto facendo intendere di andare via. Nel corso di questa edizione dell’Isola dei famosi sembra che la conduttrice e l’inviato si siano pizzicati più volte. Ilary e Alvin in realtà non hanno mai avuto alcun tipo di problema, ma in modo ironico e scherzoso in questa edizione sembra che abbiano avuto modo di stuzzicarsi a vicenda.