Gerry Scotti durissimo con Maria De Filippi: “Lei non …”

Gerry Scotti è un noto conduttore televisivo il quale sicuramente in tutti questi anni è riuscito a conquistare gran parte del pubblico italiano. Tutti i suoi programmi hanno ottenuto un grandissimo successo. Gerry non è soltanto ben voluto dai telespettatori ma anche dai suoi colleghi. In questi giorni il noto conduttore sembra abbia parlato di alcuni suoi colleghi e nello specifico di Maria De Filippi, svelando anche qualcosa sul loro rapporto. I due hanno avuto modo di lavorare insieme a Tu si que vales. Ma cosa ha dichiarato il noto conduttore?

Gerry Scotti, confessione sul rapporto con Maria De Filippi

Gerry Scotti nel corso di una intervista che ha rilasciato a Fanpage, sembra abbia parlato del rapporto che lo lega a Maria De Filippi. “Non si lascia andare a espressioni di affetto, scambiamo 2 messaggi all’anno”. Queste le parole di Gerry che ha così fatto ben intendere quale sia il rapporto tra le due. “Con Maria De Filippi abbiamo una stima reciproca e una frequentazione speciale. Lei è di poche parole, non si lascia molto andare a espressioni stima e affetto, ci scambiamo 2 messaggi all’anno, ma ci vogliamo davvero bene”.

La rivelazione sulla collega di Tu si que vales

Questo ancora quanto aggiunto dal noto conduttore. Nel corso degli anni a Tu si que vales abbiamo avuto modo di capire il tipo di rapporto che c’è tra Gerry e Maria ed il feeling che li unisce. “Lo scheletro della giuria è formato da me, Rudy Zerbi e Maria e si è creata una alchimia magica, tra personalità totalmente diverse tra loro. E succede anche con Sabrina Ferilli e Teo Mammuccari. Credo che ‘Tu si que vales’ sia il varietà più innovativo, moderno e seguito”. Così ha continuato la sua intervista il noto conduttore.

Le parole di Gerry sul Festival di Sanremo

Sembra che Scotti nel corso dell’intervista abbia poi parlato del Festival di Sanremo e nello specifico di Amadeus, svelando di non essere mai stato invitato a prendere parte alla manifestazione canora più importante d’Italia. “Scherzi a parte, al Festival non potrei andare come co-conduttore o conduttore perché le stagioni televisive non coincidono mai con i miei impegni. Se avessi il carrozzone da gestire non potrei farlo e Mediaset dovrebbe darmi un anno sabbatico per riuscire a organizzare il Festival. Non avrei problemi invece a strappare un permesso per andare come ospite”.