Mattino 5, Federica Panicucci smentisce Laura Maddaloni e le fa fare una brutta figura

Non si fa altro in questi giorni che parlare dell’Isola dei famosi e delle dinamiche che si sono venute a creare in queste settimane. Del reality se ne parla un pò ovunque, ma soprattutto a Mattino 5 e Pomeriggio 5, programmi che dedicano un ampio spazio alla trasmissione condotta da Ilary Blasi. Ebbene, sembra che nel corso della mattinata di ieri, a Mattino Cinque si sia ampiamente parlato del reality e ad un certo punto la conduttrice Federica Panicucci si sarebbe lasciata andare a delle parole che non hanno messo in buona luce Laura Maddaloni. Ma cosa è accaduto e cosa ha dichiarato la Panicucci?

Mattino 5, Federica Panicucci fa fare una brutta figura a Laura Maddaloni

Nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda nella giornata di lunedì 9 maggio, sembra che Federica Panicucci abbia dato tanto spazio al reality L’Isola dei famosi. Nello specifico la conduttrice avrebbe mandato in onda un video con protagonista Laura Maddaloni. La moglie di Clemente Russo pare che abbia litigato con Vaporidis e la donna sarebbe arrivata al punto di dare all’attore del “fallito“, visto che non fa un film da circa 20 anni.

La conduttrice smentisce le parole della naufraga che ha dato del fallito a Nicolas Vaporidis

Insomma, parole molto pesanti. La conduttrice ad un certo punto avrebbe voluto smentire le parole della Maddaloni sostenendo che Vaporidis non è di certo un attore caduto in disgrazia.“Ad onor del vero Nicolas Vaporidis è fuori al cinema adesso con un film di Fausto Brizzi, il cui titolo è Bla Bla Baby…”. Queste le parole dichiarate dalla conduttrice che ha così smentito le parole della naufraga. A parlare successivamente è stato il noto opinionista del programma, ovvero Raffaello Tonon il quale sembra aver criticato la naufraga.“Lei dice a Nicolas che è un attore fallito…Non è che ce lo sta dicendo una critica cinematografica di lungo corso…”.

Gli opinionisti di Mattino 5 contro Maddaloni

Presente in studio anche un altro ospite che sembra aver criticato Laura Maddaloni, sostenendo che la sua battuta sia stata del tutto fuori luogo e non fondata su una verità. Poi avrebbe anche ripreso la parole Raffaello il quale sembra aver aggiunto che a parer suo la moglie di Clemente Russo forse non riesce a reggere un confronto in modo civile. Ecco la critica del noto opinionista di Mattino 5. “E’ troppo piena di sè…Manifesta ignoranza grassa…”.“Io non ci farei un solo giorno sull’Isola con quella lì…Quella è veramente una scappata di casa…”. Questo ancora quanto aggiunto da Patrizia Groppelli.