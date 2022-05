Donatella Rettore nella bufera, il suo truccatore fa delle rivelazioni molto dure e poi aggiunge: “A Sanremo era …”

Si sta tanto parlando, nelle ultime ore, delle parole espresse da Gennaro Marchese ovvero colui che per moltissimi anni è stato il truccatore di Donatella Rettore e che da poco è stato licenziato e sostituito da un’altra persona. L’uomo ha rilasciato un’intervista a Cusano Italia Tv nel corso della quale non è mancato l’attacco all’artista. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Gennaro Marchese contro Donatella Rettore

Gennaro Marchese per oltre 30 anni è stato il truccatore della nota artista italiana Donatella Rettore. I due hanno iniziato a collaborare nel lontano 1988 fino a pochi mesi fa, e di preciso fino a tre giorni prima dell’inizio del Festival di Sanremo. In quell’occasione infatti l’artista sembrerebbe aver deciso di licenziare il suo storico truccatore per assumerne un’altro. Quanto accaduto non è assolutamente piaciuto all’uomo che nel corso dell’intervista rilasciata a Cusano Italia Tv, e che verrà trasmessa proprio nella serata di oggi 11 maggio 2022, si è espresso rivelando “Durante l’intervista rilasciata nel programma ‘Belve’, Rettore ha dichiarato che il suo make-up artist non c’era più, quasi come se fossi morto. In molti mi hanno chiamato tra cui la Fagnani, per scusarsi per come ero stato trattato. Lei è stata molto carina con me”.

Le parole dell’ex truccatore dell’artista

L’uomo ha poi proseguito affermando “La Rettore ha detto che la truccavo sempre uguale e che sapevo troppe cose di lei. Io vorrei dire che se c’è uno, in tutti questi anni, che l’ha sempre sostenuta e sponsorizzata, quello sono stato io. Ho litigato anche con molte persone, per via del suo carattere”. Gennaro Marchese ha proseguito rivelando di aver sofferto molto per quanto accaduto e ha poi voluto precisare “La verità perché io non trucco più lei è perché sono stato fatto fuori tre giorni prima dall’inizio di Sanremo. Questo perché non abbiamo raggiunto un accordo economico”.

Marchese svela il motivo del suo licenziamento

L’intervista nel corso della quale Marchese ha parlato della Rettore è stata abbastanza lunga e dettagliata. L’uomo ha infatti proseguito rivelando tutti i motivi della rottura del loro rapporto professionale. “Avendo preso lei un rimborso spese [per partecipare al Festival di Sanremo, ndr] la poteva anche affrontare lei la spesa. Io avevo preparato tutto e fatto scegliere tutto a loro. Invece all’ultimo momento sono stato fatto fuori perché alla fine c’è andato uno gratis. Che poi abbiamo visto: perle messe a casaccio, strass, Swarovski… E poi era verde come il lampeggiatore della telecamera che hai qui in studio!”. Il truccatore ha poi concluso sottolineando di essere sempre stato un grande fan di Donatella Rettore e di essere oggi molto ferito per quanto successo. Proprio per tale motivo ha precisato di non volerla chiamare ma di attendere che sia proprio l’artista a chiamare lui.