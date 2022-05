Mercedesz Henger nella bufera e la mamma sui social …

Mercedesz Henger in questi giorni sembra essere finita al centro della polemica. Ma per quale motivo? L’abbiamo vista entrare a far parte del cast de L’Isola dei famosi, a programma ormai avanzato. Fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che proprio in questi giorni sua madre, Eva, sta molto male ed è in ospedale. Sappiamo che l’ex attrice hard purtroppo nei giorni scorsi ha avuto un gravissimo incidente e che addirittura ha rischiato la vita. In molti, viste le condizioni piuttosto delicate di Eva, sembra che si siano scagliati contro la naufraga, sostenendo che avrebbe dovuto ritirarsi dal gioco. Sui social non si fa altro che parlare di questo ed in tanti sembra abbia riservato a Mercedesz delle parole poco carine.

Mercedesz Henger finisce al centro della bufera

Mercedesz Henger come abbiamo già avuto modo di anticipare, in questi giorni sembra sia finita al centro della polemica. Per quale motivo? Visto quanto accaduto alla madre, Eva Henger, in tanti si aspettavano che la naufraga abbandonasse il gioco e corresse da lei. Questo però non è accaduto. Tanti l’hanno accusata di non essere rientrata in Italia in seguito all’incidente della madre. L’incidente è avvenuto fuori dall’Italia ma adesso Eva si trova a Roma ed in cura dal Professor Lorenzetti che dovrà operarla diverse volte.

Pomeriggio 5, Eva Henger in collegamento e Barbara D’Urso le parla delle critiche ricevute dalla figlia

Di questo se ne è parlato anche nel corso di una puntata di Pomeriggio 5, quando Eva è apparsa in collegamento insieme al suo medico. Barbara sembra aver spiegato ad Eva quello che sta accadendo soprattutto sui social ed il fatto che la figlia sia finita al centro della bufera. L’ex attrice hard però, pare sia rimasta piuttosto scioccata e pare che abbia dichiarato come per lei sia assurdo che la figlia venga attaccata visto che è stata proprio lei a chiedere a Mercedesz di non lasciare il programma.

Eva si sente in colpa per Mercedesz “Le ho detto io di non tornare”

“Sbagliano, perché le ho detto io di non tornare. Nessuno deve rinunciare a una cosa bella per sé per me. A me fa più piacere vederla lì, almeno mi fa compagnia come mi fai compagnia tu Barbara. Mi fa più piacere, anziché piangere qui con me”. Queste le parole di Eva dichiarate durante il collegamento con Barbara D’Urso che ha anche illustrato alla sua ospite tutti i commenti davvero cattivi come “Che schifo” e tanti altri. Eva però è andata avanti difendendo ancora la figlia.“A me dispiace perché questa sua esperienza era già fissata, il mio incidente è venuto dopo. Io riesco a rovinare anche questo”. Questo ancora quanto aggiunto da Eva che pare si senta parecchio in colpa per tutto quello che sta accadendo.