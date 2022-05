Isola, Ilary Blasi diretta su Nicola Savino e Vladimir Luxuria: “Loro mi …”

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda nella serata di lunedì 9 maggio 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento sono stati affrontati diversi argomenti e non sono mancate nemmeno le discussioni e le polemiche. Ad un certo punto della puntata la conduttrice Ilary Blasi ha rivelato che i suoi opinionisti la stavano prendendo in giro. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Ilary Blasi presa in giro dagli opinionisti

Sono moltissimi i telespettatori che puntata dopo puntata sono soliti seguire con passione e costanza l’Isola dei Famosi ovvero uno dei reality show più amati di Mediaset. E proprio nel corso della puntata andata in onda ieri diversi sono stati i momenti di tensione legati a discussioni e polemiche ma allo stesso tempo non sono mancati nemmeno i momenti di svago e di divertimento. Uno di questi ha visto protagonista la conduttrice Ilary Blasi che poco prima della prova di forza alla quale i naufraghi si sono dovuti sottoporre ha pensato bene di sdraiarsi per terra molto comodamente. La conduttrice però in quel momento si è tanto divertita in quanto proprio gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria la stavano simpaticamente prendendo in giro imitandola. “Mi prendono in giro”, queste esattamente le parole espresse dalla conduttrice.

Gli opinionisti si divertono ad imitare la conduttrice

Nicola Savino e Vladimir Luxuria stanno tanto piacendo ai telespettatori nel ruolo di opinionisti. Infatti oltre ad essere competenti e professionali hanno anche dimostrato, in diverse occasioni, di essere tanto simpatici. Con la conduttrice Ilary Blasi inoltre vanno molto d’accordo e si divertono tanto, e proprio questo è accaduto anche nel corso della puntata andata in onda ieri. Ad un certo punto della puntata infatti la conduttrice ha pensato bene di sdraiarsi per terra e gli opinionisti si sono divertiti ad imitarla sdraiandosi sopra le poltrone.

Difficoltà per Alvin durante la diretta dell’Isola dei Famosi

Alvin è sicuramente uno dei migliori inviati dell’Isola dei Famosi. Oltre ad essere molto attento e professionale ecco che è anche molto paziente con i naufraghi ed in grado di ben gestire i vari imprevisti. Nel corso della puntata andata in onda ieri ecco che si è un po’ arrabbiato con alcuni naufraghi nel corso della preparazione della prova a seguito della quale alcuni avrebbero potuto godere di un aperitivo insieme ad altri 3 naufraghi da loro scelti. E proprio in questi momenti l’inviato si è tanto arrabbiato con la naufraga Guendalina mentre invece in studio Ilary e gli opinionisti si sono tanto divertiti.