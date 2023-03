Federico Moccia si laurea con una tesi su se stesso, il web lo prende in giro e lui replica

0 SHARES Condividi Tweet

Federico Moccia si laurea all’età di 59 anni con una tesi incentrata su se stesso. Sui social molti fanno ironia, lui replica orgoglioso.

Federico Moccia è un grande scrittore e regista il quale, lo ricordiamo per un libro nello specifico che ha letteralmente spopolato. Stiamo parlando del libro Tre metri sopra il cielo, da cui è stato tratto l’omonimo film. In questi ultimi giorni, sembra proprio che Federico sia tornato sotto i riflettori. Il motivo? Lo scrittore si è infatti laureato all’età di 59 anni e pare che abbia preparato una testa su se stesso. In molti, sui social hanno fatto ironia su questa tesi. Ma cosa hanno scritto di lui?

Federico Moccia si laurea e scrive una tesi su se stesso

Federico Moccia, grande scrittore e regista, autore di diversi libri come Tre metri sopra il cielo, all’età di 59 anni si è laureato in lettere moderne alla facoltà di Scienze della comunicazione Gugliemo Marconi. E’ stato proprio lui a condividere questa notizia e ovviamente lo ha fatto con grande determinazione. E’ stato per lui un grande traguardo che con tanta felicità ed orgoglio ha voluto annunciare sui social, con tanto di foto che lo mostra con la classica corona d’alloro sulla testa. Nella foto si vede anche la copertina della sua tesi, intitolata “Due visioni comparate dell’amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo”. Insomma, una tesi fatta su se stesso ed è stato proprio questo che è stato preso di mira dai vari utenti.

Le parole di Moccia che annuncia di essersi laureato

Tanti i follower che si sono congratulati con lui, ma molti hanno anche fatto dell’ironia. Nel dettaglio, qualche utente social ha fatto ironia sull’autocitazione nell’argomento che ha scelto come argomento di discussione della sua tesi.”Voglio condividere con voi questo mio risultato: mi sono laureato in lettere moderne! La cosa più bella è stato ringraziare l’autore che mi ha fatto innamorare della scrittura: Jack London con il suo romanzo Martin Eden. Io avevo 13 anni”. Questo quanto scritto dallo scrittore nella didascalia della foto che ha pubblicato sui social.”E dopo tanto tempo l’ho ringraziato in un modo speciale, con la mia tesi: “Due visioni comparate dell’amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo”. Questo ancora quanto scritto dallo scrittore, il quale ha anche aggiunto di aver trovato dei professori davvero speciali che nell’ascoltare la sua discussione, si sono anche tanto divertiti.

Piovono commenti anche ironici sulla tesi

Come già detto, molti i commenti che sono arrivati sotto al post. “La cosa più bella è stato ringraziare l’autore che mi ha fatto innamorare della scrittura. Te stesso?” , ha scritto un utente. E poi ancora “110 metri sopra l’università, il voto se l’è dato da solo”, questo quanto scritto da un altro utente. Questi sono soltanto alcuni dei commenti arrivati sotto al post, ai quali Moccia ha risposto solo con il pollice in su e simboli di bicchieri e bottiglie stappate.