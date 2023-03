Daniele Dal Moro non ha più voglia di tacere e tuona contro Alfonso Signorini

0 SHARES Condividi Tweet

Daniele Dal Moro ha commentato quanto accaduto in puntata al Gf vip e poi si è scagliato contro Alfonso Signorini.

Daniele Dal Moro come tutti sappiamo, nei giorni scorsi è stato squalificato dal Grande fratello vip in seguito ad un atteggiamento dell’ex gieffino ritenuto violento. Proprio nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del programma del Gf vip ed è stato proprio Alfonso a spiegare al pubblico cosa fosse accaduto nei giorni scorsi e per quale motivo Daniele fosse stato squalificato. Quest’ultimo però, non ci sta e sui social ha scritto un post al veleno contro Alfonso e contro la produzione in generale.

Daniele Dal Moro squalificato dal Gf vip, Alfonso Signorini racconta cosa è accaduto

Daniele Dal Moro, protagonista di questa edizione del Grande fratello vip, nei giorni scorsi è stato squalificato. Pare che l’ex gieffino, in seguito ad un gioco fatto con Oriana, si sia lasciato prendere dalla mano ed abbia messo in atto un comportamento considerato violento, secondo le nuove linee guida. Così, nel corso della puntata di ieri, proprio all’inizio Alfonso Signorini ha spiegato al pubblico cosa fosse accaduto in puntata, spiegando le motivazioni per cui Daniele non fosse più in gioco.

Oriana tenta di giustificare Daniele, Alfonso la richiama

Oriana Marzoli, che in questi mesi ha intrapreso una sorta di relazione con Daniele, ha cercato di difenderlo in tutti i modi. La gieffina ha cercato di minimizzare l’accaduto. Il presentatore però pare che l’abbia richiamata in qualche modo dicendo “La tua reazione non è stata quella di una persona che stava scherzando..”. Chi ha commentato quanto andato in scena in puntata, oltre che tanti telespettatori, anche lui Daniele il quale di certo non si è nascosto ed ha voluto dire la sua. “Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una po****ta. Fine”.

Daniele un fiume in piena durante l’ultima puntata del Gf vip

Daniele sembra che anche nei giorni scorsi sia stato un fiume in piena contro la produzione. In un tweet pare abbia detto di aver voglia di sfondare la porta rossa. “La mia voglia di sfondare quella ca**o di porta rossa e piombare in casa”, ha scritto in un tweet. Ad ogni modo, Daniele ha sottolineato ancora un altro fatto, ovvero che in studio non ci fossero gli ex concorrenti che sono stati dalla sua parte in questi mesi. “Patrizia che mi ama seduta davanti.. Wilma, Attilio, George, Salatino, Antonino al bar..”, queste le parole di Daniele. Quest’ultimo ha fatto ironia sul fatto che la Rossetti fosse in prima linea, proprio lei con la quale non ha avuto un buon rapporto.