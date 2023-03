GF Vip, Daniele Dal Moro furioso dopo la squalifica: “Come mi hanno trattato appena uscito”

0 SHARES Condividi Tweet

Daniele Dal Moro dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip è tornato sui social per rivelare ai suoi followers di avere molte cose da raccontare.

Sono trascorsi pochi giorni da quando Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. E da quel momento è subito intervenuto sui social, e di preciso su Instagram, per ringraziare i fan ma anche per rivelare loro di voler raccontare la sua verità. Proprio nelle scorse ore l’ex gieffino è intervenuto ancora una volta su Instagram rivelando di avere delle cose da dire. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Daniele Dal Moro squalificato dal Grande Fratello Vip 7

Dopo l’improvvisa squalifica di Edoardo Donnamaria ecco che pochi giorni fa è stato il turno di Daniele Dal Moro che ha dovuto improvvisamente lasciare la casa del Grande Fratello Vip. La notizia della sua squalifica ha lasciato tutti senza parole sia dentro sia fuori la casa. Ma esattamente perché il ragazzo è stato cacciato dalla casa più spiata d’Italia? A rivelare il motivo della squalifica è stato proprio il Grande Fratello che sui social ha giustificato tale decisione scrivendo “Ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”. A far scoppiare la polemica è stato quanto accaduto dopo la puntata dello scorso giovedì quando Daniele nel discutere con Oriana sembrerebbe aver alzato un po’ la voce. Ma non solo, un video postato sui social mostra anche Daniele stringere un po’ duramente Oriana, anche se proprio l’ex gieffino ha poi voluto specificare che in realtà stavano scherzando. Tutto questo ha portato il GF a prendere la decisione di squalificare Dal Moro che però non sembrerebbe aver preso per nulla bene tale squalifica. Pochi minuti dopo la sua uscita dalla casa infatti Daniele è subito intervenuto sui social per lanciare delle frecciatine al reality di cui ha fatto parte.

Lo sfogo social dell’ex gieffino

“Dopo vi racconto due cosette, intanto grazie a tutti”, queste nello specifico le parole scritte sui social da Daniele. L’ex gieffino ha poi aggiunto di avere molte cose da raccontare ai suoi fan ma nel frattempo ha voluto ringraziare tutti coloro che nel corso dei mesi scorsi hanno speso del tempo per lui. Dopo aver ringraziato i suoi fan per l’affetto dimostrato nei suoi confronti ha poi aggiunto che la regola principale di ogni regolamento dovrebbe essere quella che proprio tale regolamento andrebbe rispettato mentre la seconda è che le regole dovrebbero essere per tutti uguali. Ma a tal proposito ha voluto precisare “Questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente”.

La frecciatina social di Daniele Dal Moro

Nelle scorse ore Daniele è tornato ancora una volta sui social per lanciare nuove frecciatine al Grande Fratello Vip. Nello specifico l’ex gieffino ha rivelato di non poter essere presente in studio in occasione della puntata di oggi, 20 marzo 2023, a causa delle nuove disposizioni. Dal Moro ha poi rivelato che gli è stata offerta la possibilità di registrare un video come fatto da Donnamaria ma lui ha scelto di non farlo. E a tal proposito ha dichiarato “La differenza è che Edoardo non è stato prelevato infrasettimana, come un latitante”. Daniele ha poi concluso il suo post di sfogo scrivendo di non poter dire molto in questo momento a causa di alcune questioni contrattuali ma ha promesso che quando potrà racconterà tutta la sua verità su questo Grande Fratello da lui definito “di figli e figliastri!“. Ma, cosa avrà da raccontare Daniele? E soprattutto Signorini nel corso della puntata in onda questa sera deciderà di replicare a tali accuse? Per scoprirlo non ci rimane che attendere.