Fedez, sui social un tenero post per il compleanno del figlio Leone, il web esplode di like

Nella giornata di ieri, domenica 19 marzo 2023, il rapper Fedez ha condiviso un dolce post per il figlio Leone in occasione del suo quinto compleanno.

Dopo aver attraversato un momento difficile il noto rapper italiano Fedez è tornato ad essere molto attivo sui social. Proprio nelle scorse ore il marito di Chiara Ferragni ha condiviso un bellissimo post in occasione del compleanno del figlio Leone che proprio ieri ha festeggiato 5 anni. Un post che ha tanto commosso i suoi followers.

Il post social di Fedez per il figlio Leone

Quella di ieri, domenica 19 marzo 2023, è stata una giornata molto importante per i Ferragnez. Il loro piccolo Leone ha infatti festeggiato 5 anni, e proprio in occasione di questo giorno così importante il noto rapper Fedez ha voluto dedicargli un post tanto speciale. Ma soprattutto ha voluto fare al suo bambino un regalo particolare. Il rapper ha infatti raccontato di avere trascorso tutta la notte sveglio per montare un video contenente immagini dei cinque anni trascorsi insieme al piccolo Leone. Immagini legate al giorno della sua nascita e agli anni successivi. Un video che il rapper ha scelto di condividere con i milioni di followers che ogni giorno amano seguire lui e la moglie Chiara Ferragni.

Il grande successo di Leone sui social

Il 19 marzo del 2018 Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori per la prima volta. Nella loro vita è infatti arrivato il piccolo Leone, nato nella splendida Los Angeles e diventato in poco tempo una vera e propria star dei social. Chiara e Fedez infatti fin dal primo momento hanno condiviso con i loro followers video e fotografie del loro bambino. E a tutti coloro che hanno rivolto loro delle critiche per la scelta di condividere i loro figli sui social proprio la Ferragni ha risposto rivelando che Leone e Vittoria sarebbero comunque esposti motivo per il quale hanno scelto di farlo direttamente loro.

La nascita della piccola Vittoria

Il 1° ottobre del 2020 proprio Leone ha annunciato al mondo intero l’arrivo della sua sorellina Vittoria nata poi il 23 marzo del 2021. Per l’occasione mamma Chiara e papà Fedez hanno condiviso una fotografia del piccolo Leone vestito con una camicetta di colore azzurro e l’ecografia della sua sorellina tra le mani. E proprio sui social i due piccoli si mostrano spesso felici, sorridenti e grandi complici. Ma ovviamente non mancano nemmeno i tipici litigi tra fratelli.