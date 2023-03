Albano Carrisi durissimo con la figlia Jasmine “Come si dovrebbe comportare”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi in questi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti ma ci è andato giù in modo abbastanza pesante con la figlia Jasmine.

Albano Carrisi, uno dei cantanti più amati del nostro paese, è tornato a parlare in questi giorni e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo tv. Ebbene, pare che nel corso di questa chiacchierata, il cantante abbia parlato della sua famiglia, ovvero dei suoi figli e della sua compagna Loredana Lecciso, così come della sua ex moglie Romina Power. Pare che il noto cantante di Cellino San Marco ci sia andato più in modo abbastanza pesante con la figlia Jasmine ed ha rilasciato delle dichiarazioni che sicuramente non le piaceranno affatto.

Albano Carrisi rilascia un’intervista interessante a Nuovo tv

Albano Carrisi, uno dei cantanti più amati della musica italiana, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo tv. Nel corso di questa chiacchierata ha tanto parlato della sua famiglia, che come sappiamo è abbastanza numerosa. Il cantante di Cellino infatti ha avuto quattro figli dalla sua ex moglie, Romina Power e altri due figli dalla compagna Loredana Lecciso.

Passione per la musica, il cantante di Cellino ci va giù pesante con la figlia Jasmine

Inevitabilmente ha parlato della grande passione per la musica, che ha avuto sin da piccolino, stessa passione della figlia Jasmine. Quest’ultima avrebbe più volte manifestato la voglia di voler sfondare nel mondo della musica e già qualche anno fa ha esordito in questo mondo. Ad ogni modo, il cantante di Cellino ha voluto dire la sua su Jasmine ed ha utilizzato delle parole abbastanza dure. “Deve solo applicarsi! Perché ha la mia stessa forza nel suo Dna”, ha detto Albano.

Serie tv sulla famiglia di Albano

Intanto a breve dovrebbe arrivare la serie tv sulla famiglia di Albano. Stando a quanto è emerso, questa serie dovrebbe andare in onda su Real time una serie tv dedicata proprio alla famiglia del cantante, ovvero di Albano e Loredana Lecciso. Jasmine proprio grazie a questa serie ha deciso di mostrare come è realmente, ovvero amante della musica, della natura, della buona tavola e soprattutto il rapporto che ha con il padre con cui va tanto d’accordo.