Gf vip, Edoardo Tavassi asfaltato dai fan, la frase su Antonella non la perdonano

Edoardo Tavassi a rischio squalifica? La frase su Antonella non passa inosservata. I fan chiedono la squalifica. Ecco cosa è accaduto.

Ancora una volta al Grande fratello vip è accaduto un qualcosa nella notte che riporta ad una parola che ormai sembra essere di moda per questa edizione del reality, ovvero squalifica. Sembra che questa volta a finire nel mirino sia stato Edoardo Tavassi, il quale avrebbe pronunciato nella notte una frase su Antonella Fiordelisi che sa proprio di squalifica. Ma cosa è accaduto? Facciamo il punto della situazione.

Polemiche al Gf vip, Edoardo Tavassi finisce al centro della bufera

Al Gf vip non si placano le polemiche. Dopo la squalifica a sorpresa di Daniele Dal Moro, nei giorni scorsi adesso sui social non si fa altro che parlare di un’altra possibile squalifica. Questa volta a finire nel mirino è stato proprio lui, Edoardo Tavassi, il quale nella notte avrebbe pronunciato una frase su Antonella Fiordelisi che ha provocato tanto rumore. In realtà tutto ha avuto inizio nel momento in cui alcuni sostenitori di Oriana Marzoli si sono riversati fuori dalla casa del Grande fratello vip pronunciando una serie di insulti contro Antonella.

Una frase su Antonella non passa inosservata, si parla di squalifica

comportamento di questi fan potrebbe anche avere delle ripercussioni su Edoardo Tavassi che potrebbe anche rischiare la squalifica. Ma per quale motivo? I Fan di Oriana avrebbero nello specifico pronunciato delle parole poco carine nei confronti di Antonella dicendo “Antonella va****ulo”. La Fiordelisi, ovviamente avendo ascoltato quelle parole avrebbe replicato dicendo però “Grazie cucciole”. In realtà pare che la gieffina avesse capito che fossero dei complimenti per lei. Non si sa per quale motivo i fan di Oriana abbiano avuto questo comportamento, visto che tra l’altro le due si erano anche abbastanza avvicinate in questi mesi. Una cosa è certa, che a quanto pare ci sono delle rivalità anche tra i gruppi a sostegno delle due ragazze.

I commenti sui social

Ciò che è accaduto all’esterno della casa, avrà delle conseguenze anche all’interno. Questa scena ha colpito in particolar modo Edoardo Tavassi, il quale ha riportato l’accaduto a Oriana e Giale e nel farlo è apparso davvero molto divertito.RIdendo, infatti, Tavassi pare che abbia detto “La parte divertente è che c’è stata una carriola di insulti e lei ringraziava“. Questo suo modo di fare ha fatto infuriare i fan di Antonella e c’è chi lo accusa di bullismo. “Ginevra è stata squalificata per aver detto che Marco si meritava il bullismo, Tavassi ha detto che Antonella si merita gli insulti. Una è stata squalificata, l’altro verrà portato in finale”. Questo il commento di un utente. Ma cosa accadrà adesso? La produzione deciderà di intervenire dopo questo fatto?