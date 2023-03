Pomeriggio 5, Barbara D’Urso fa una gaffe e l’ospite la fulmina: “Ma cosa stai cercando di fare?”

0 SHARES Condividi Tweet

Gaffe di Barbara D’Urso durante la puntata di Pomeriggio 5 di ieri lunedì 20 marzo 2023. E’ scontro con l’avvocato Ingroia.

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara D’Urso è stata protagonista di una gaffe davvero terribile. Sembra che tutto sia iniziato nel momento in cui la conduttrice è tornata a parlare dell‘Eredità di Gina Lollobrigida e di tutte le polemiche che sono sorte subito dopo la morte della Diva. Cerchiamo di capire però che cosa è accaduto nel dettaglio.

Pomeriggio 5, la conduttrice torna a parlare dell’eredità di Gina Lollobrigida

Nel corso della puntata di ieri, lunedì 20 marzo 2023 è andata in onda l’ennesima puntata di Pomeriggio 5 e come sempre la conduttrice ha affrontato diversi temi. Tra questi, anche l’eredità di Gina Lollobrigida e le polemiche sorte subito dopo la sua morte. Barbara ha così mandato in onda un documento davvero esclusivo in cui il figlio dell’attrice pare abbia fatto delle rivelazioni davvero sconvolgenti in tribunale.

L’avvocato Ingroia interviene nel programma

Dopo il video a parlare è stato l’avvocato Ingroia il quale ha voluto sottolineare un errore molto grave commesso da lei e dalla produzione. Il motivo? Pare che in base a quanto detto poco prima, ci sarebbe stata la possibilità di un fraintendimento in riferimento soprattutto ad una presunta affermazione del giudice nel corso dell’udienza riguardante il rapporto che si è venuto a creare tra la Diva e Andrea Piazzolla.“Avete equivocato completamente quel verbale…Il Giudice ha fatto semplicemente una domanda…I Giudici non possono fare affermazioni…”. Queste le parole dell’avvocato.

Scontro in studio tra l’avvocato e la conduttrice

Un ospite presente in studio però, avrebbe replicato dicendo che nella trascrizione pare che non fosse stata fatta una domanda. A quel punto l’avvocato avrebbe replicato dicendo “Volete criminalizzare il giudice?”. Subito dopo a prendere la parola è stata proprio Barbara D’Urso la quale ha voluto fare chiarezza.“No, ci mancherebbe altro…Avvocato…Adesso scusami eh…Mi ribello io…Io poi mai nella vita mi permetterei di criminalizzare il Giudice…”. Poi la conduttrice avrebbe aggiunto dicendo “Noi abbiamo preso il verbale in aula”. L‘avvocato sembra non abbia cambiato però idea, aggiungendo ancora “Il Giudice avrebbe tutto il diritto a farvi querela.. Lo dico nel vostro interesse”.

La conduttrice commette una gaffe

Barbara non è potuta rimanere in silenzio, ma ha frainteso le parole dell’avvocato e pensando che fosse quest’ultimo a voler denunciare Pomeriggio 5.“Non io…Siccome è stato mandato in onda che il Giudice avrebbe fatto un’affermazione invece che una domanda…Allora dico che il Giudice avrebbe diritto a fare una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione…”. Questa la replica dell’avvocato. Barbara non ci sta e continua a difendere i suoi giornalisti e collaboratori che hanno solo trascritto un verbale. “Allora può querelare lui che ha commesso un errore…Comunque penso che i Giudici abbiano altro da fare che seguire la tv…” , ha replicato l’avvocato con ironia.