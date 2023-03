Bella Mà, Pierluigi Diaco gela l’ospite “Chiudiamo qui l’intervista”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco spiazzato da un ospite nel programma Bella Mà. Ecco cosa è accaduto nello studio di Rai 2.

Pierluigi Diaco nel corso di un’intervista che ha realizzato a Bella Mà, è rimasto piuttosto spiazzato dal suo ospite tanto che è stato costretto ad intervenire. Nel corso della puntata di ieri, andata in onda lunedì 20 marzo, il conduttore ha ospitato la cantante Fiordaliso, la quale ha voluto concedere un’intervista molto interessante. Essendo anche abbastanza amici i due, hanno dato il via ad un botta e risposta che ha tanto divertito anche i telespettatori italiani. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto nello studio di Bella Mà.

Pierluigi Diaco ospita a Bella Mà la cantante Fiordaliso, grande amica sua

Pierluigi Diaco nel corso della puntata di ieri di Bella Mà, ha ospitato nel suo studio una grande cantante ma anche una sua grande amica. Stiamo parlando di Fiordaliso. I due hanno dato vita ad un botta e risposta che non è di certo passato inosservato. Il conduttore pare che abbia iniziato l’intervista dicendo di avere un debole da sempre per la cantante. Fiordaliso, con ironia lo ha interrotto dicendo“Lo dici un po’ a tutti questo. Adesso ultimamente sono un po’ gelosa perché ti stai allargando. Lo dici alla Elia questa a quell’altra alla Zanicchi…”. Queste le parole della cantante che hanno spiazzato il conduttore.

Botta e risposta tra il conduttore e la cantante

“Ok, ha vinto tu chiudiamo qui l’intervista”, ha replicato Diaco rimasto completamente spiazzato dalle parole della sua ospite. Ad ogni modo, l’intervista della cantante è stata davvero molto particolare ed anche interessante. Fiordeliso ha deciso di raccontarsi e lo ha fatto senza nessuna remora. Ha parlato della sua carriera, a cominciare dagli esordi fino alla partecipazione al Festival di Sanremo dove ha vinto con il brano Non voglio mica la luna.

La cantante parla della sua vita privata

Ha raccontato ancora la sua partecipazione all’Isola dei famosi. Poi è passata anche a raccontare qualche aneddoto della sua vita privata come la perdita della sua mamma, ed ancora il rapporto con il padre. “Secondo me non si smette mai di essere figli, mio padre ancora mi chiede quando esco dove vai”, ha detto la cantante.