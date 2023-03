Gf vip, Orietta Berti umilia Antonella Fiordelisi “Dopo quello che i tuoi genitori hanno detto di me, capisco perchè sei così”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti nel corso dell’ultima puntata del Grande fratello vip è tornata ad attaccare Antonella Fiordelisi. La cantante sembra che ci sia andata giù in modo piuttosto pesante contro l’ex gieffina.

Nella serata di ieri è andata in onda la nuova puntata del Grande fratello vip ed a sorpresa è uscita dalla casa Antonella Fiordelisi. La puntata è stata parecchio ricca di tensione, e non è mancato il solito scontro tra la nota opinionista Orietta Berti e la fidanzata di Edoardo Donnamaria. Pare che la cantante sia tornata ad attaccare l’ex schermitrice e questa volta avrebbe anche attaccato pesantemente i suoi genitori. Ecco cosa è accaduto.

Grande fratello vip, Antonella Fiordelisi e Orietta Berti è di nuovo scontro in studio

Nel corso della puntata di ieri del Grande fratello vip, è stata eliminata Antonella Fiordelisi. La puntata è stata parecchio ricca di tensione, e non è mancato il solito scontro tra la nota opinionista Orietta Berti e l’ex schermitrice. Dopo la lite della scorsa settimana, le due sono tornate a litigare in diretta tv, soprattutto dopo la lettera scritta dalla madre di Antonella, in cui la donna ha palesemente attaccato l’opinionista che in questi mesi ha riservato alla giovane gieffina delle pesanti critiche.

La premessa di Alfonso, la risposta dell’ex gieffina

Alfonso Signorini, ad un certo punto della puntata, sembra aver fatto una premessa.“Credo che tutti quelli seduti su quel divano convengano su un punto: che Antonella è una grandissima giocatrice. Proprio per questo faccio appello alla tua sincerità. Quelle immagini di te da sola sul divano era un’immagine di te sempre più isolata e sofferente. Soffrivi perché Micol era andata in finale o perché il pubblico non riconosceva la sua voglia di vincere?”. Queste le parole di Alfonso, alle quali Antonella ha risposto con la massima sincerità dicendo “Il fatto che sia arrivata in finale non mi interessa”. “Il problema di fondo è che ogni volta che arrivo in studio vengo costantemente attaccata, che sia Orietta o il pubblico ad applaudire a quello che si dice contro di me. Sono cose che mi buttano giù. Orietta mi ha detto che sono maleducata, offendendo la mia famiglia che non mi ha educata”. Questo ancora quanto aggiunto dall’ex gieffina.

Orietta torna ad attaccare pesantemente Antonella e “offende” anche i suoi genitori

A quel punto, a prendere la parola è stata proprio lei Orietta che sembra aver rincarato la dose, tornando ad attaccare la Fiordelisi e questa volta anche i suoi genitori. “Non ti ho mai offesa. Ho detto che sei arrogante, maleducata e che non rispetti gli altri. Non è un’offesa. Ti ho dato dei consigli e mi hai guardato come per dire ‘Cosa vuole questa brutta vecchiaccia?’. Ho visto che i tuoi genitori mi hanno ripagata con delle volgarità molto importanti e molto cattive nei miei confronti. Capisco perché sei così”. Queste le parole di Orietta che di certo non sono passate inosservate. La cantante avrebbe poi aggiunto “Instagram non è un lavoro, tutti hanno Instagram”. A quel punto Antonella avrebbe risposto dicendo “Che c’entro Instagram? Questa parla sempre di Instagram”.