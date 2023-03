Pio e Amedeo al veleno contro Fabio Fazio: “Come tratta gli ospiti”

0 SHARES Condividi Tweet

Pio e Amedeo tornano con il loro programma Felicissima sera All inclusive su Canale 5. In attesa rilasciano un’intervista al Corriere della sera, parlando di Fabio Fazio e lanciando al conduttore una frecciatina.

Pio e Amedeo sono tornati in tvb in questi giorni con un programma tutto loro, ovvero Felicissima sera All Inclusive come sempre su Canale 5. In realtà la prima puntata andrà in onda come sempre da venerdì 24 marzo, e tanti gli ospiti attesi, a cominciare da Elisa, a finire a Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Silvia Toffanin, Zucchero e Giovanna Civitillo. In attesa del debutto in tv i due hanno rilasciato un’intervista al Corriere della sera e pare che ci siano andati giù piuttosto pesanti nei confronti di Fabio Fazio. Ma cosa hanno riferito?

Pio e Amedeo tornano in tv con Felicissima sera All inclusive

I due comici pugliesi, Pio e Amedeo sono pronti a tornare in tv con un programma tutto loro, che farà il debutto proprio domani venerdì 24 marzo. Il programma in questione è Felicissima Sera All Inclusive, uno show che è una rivisitazione del programma da loro condotto lo scorso annno e che ha avuto un grande successo.

La frecciata dei due comici pugliesi su Fabio Fazio

In questi giorni, in attesa del ritorno in tv Pio e Amedeo hanno rilasciato un’intervista al Corriere della sera, e pare che tra i tanti argomenti, i due abbiano fatto un’anticipazione. Pare che nel programma ci sarà un blocco chiamato “Che intervista che fa“, una sorta di parodia del programma Che tempo che fa? di Fazio. Ecco che in occasione di questa anticipazione, i due hanno colto l’occasione per lanciare una frecciatina al conduttore di Rai 3. “Michelle Hunziker? Si sottoporrà al nostro format Che intervista che fa, ovvero la presa per i fondelli di Fabio Fazio che fa le interviste ma mai con le domande che il pubblico vorrebbe, mai una curiosità ficcante su quello che la gente vuole sapere. Tiene tutti in confort zone, riempiendo di complimenti l’ospite”.

Tra gli ospiti presente anche Gigi D’Alessio

Ad ogni modo, i due hanno poi dato qualche altra anticipazione sul programma in questione, che vedrà la partecipazione di tanti personaggi tra cui Gigi D’Alessio. Proprio in riferimento al cantante, i due comici hanno detto. “Gigi D’Alessio? Includerlo significa farlo accettare da un pubblico che lo snobba da sempre, da quei giornali glamour che lo ignorano. Lo trasformeremo in un radical chic, dal nome al vestiario, alle canzoni”.

Le parole su Silvia Toffanin

E su Silvia Toffanin? “Lei si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi. Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero, la tombola. Ad esempio, quanto costa una cartella della tombola a casa loro? Quante azioni bisogna scambiare per acquistarne una? Silvia ha accettato subito, quando glielo abbiamo proposto ha fatto la faccia di chi si viene a consegnare”.