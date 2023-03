Antonella Clerici un fiume in piena “Perchè non ho mai nascosto di essere stata tradita”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici torna a parlare della sua vita privata e racconta cosa è accaduto nel 2018. La confessione del tradimento.

Antonella Clerici, la nota conduttrice italiana di Rai 1 in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante parlando della sua vita privata. Stando a quanto è emerso, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, pare che abbia voluto finalmente rompere il silenzio su quanto accaduto nel 2018 quando ha sentito il bisogno di lasciare la televisione per un bel pò. La Clerici ha poi parlato anche della sua vita privata, facendo una rivelazione davvero clamorosa.

Antonella Clerici la conduttrice rompe il silenzio su quanto accaduto nel 2018

La conduttrice è stata spesso sotto i riflettori per via della sua vita privata, soprattutto in seguito alla rottura con il padre di sua figlia Maelle. Oggi Antonella si è detta felice al fianco del suo compagno, Vittorio Garrone e della figlia Maelle. Inoltrer, Antonella ha anche confessato di aver riscoperto il valore anche delle pccole cose.

La confessione sulla pausa presa dal lavoro

Ad ogni modo, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha rilasciato in questi giorni un’intervista molto interessante al settimanale Oggi rompendo il silenzio su quanto accaduto nel 2018. “Quando un lavoro non è più adatto a me, cambio […] Nel 2018 ero prosciugata, sentivo che volevo vivere sino in fondo la mia storia con Vittorio e non sopportavo più l’ansia che mi dava il lavoro”. Queste le parole della conduttrice che come sempre ha voluto essere molto sincera e schietta con il suo pubblico.

Il tradimento e la menopausa

Parlando della sua vita privata, la conduttrice ha confessato di essere stata tradita dal padre di sua figlia, ovvero Eddy Martens. “Avevo le corna ed era su tutti i giornali. Stavo soffrendo e non c’era motivo di dissimularlo”, ha detto la conduttrice che ha poi aggiunto “Essere tradita capita anche a me, che c’è di male?”. Infine, la Clerici ha parlato di un altro argomento molto delicato e intimo e privato, ovvero la menopausa. “Spesso ho parlato della mia menopausa sofferta e delle caldane perchè trovo assurdo che sia ancora un tabù questo argomento”.