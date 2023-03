GF Vip, Clizia Incorvaia approva la coppia Micol Tavassi ma mette una condizione: “Ecco cosa dovrà fare Edoardo per passare il test”

0 SHARES Condividi Tweet

Clizia Incorvaia nel corso di una recente intervista rilasciata a Casa Chi ha parlato della coppia Micol-Tavassi rivelando di amarli molto. Ma ha anche colto l’occasione per esprimere delle dure parole su Antonella Fiordelisi.

Al Grande Fratello Vip 7 sono nate diverse coppie, e una di queste è quella formata da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Una coppia che piace tanto al pubblico e a proposito della quale si è espressa Clizia Incorvaia, sorella di Micol. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

La storia d’amore tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi

Quella che inizialmente sembrava una semplice amicizia si è ben presto trasformata in una bellissima storia d’amore. Stiamo esattamente parlando del rapporto che ormai da qualche mese unisce Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Una coppia che piace tanto ai telespettatori perchè entrambi sono molto simpatici e ironici. Amano divertirsi insieme e allo stesso tempo prendersi in giro. Ed ecco che tra coloro che proprio di recente sono intervenuti esprimendo delle bellissime parole vi troviamo Clizia Incorvaia, anche lei ex gieffina ma soprattutto sorella di Micol. La bella Clizia durante l’intervista rilasciata a Casa Chi ha parlato del rapporto che unisce la sorella a Tavassi rivelando però di volerli vedere fuori insieme per poter dire se approva del tutto la loro storia.

Il commento di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha iniziato rivelando che Micol ed Edoardo sono in realtà davvero tanto affini. Entrambi ad esempio amano leggere i manga ed inoltre hanno anche lo stesso senso dell’umorismo. Tante sono, secondo Clizia, le cose in comune tra Micol ed Edoardo. E proprio a proposito di quest’ultimo ha aggiunto “Lui è una bella scoperta, è un ragazzo davvero intelligente e mi piace molto. Da brava sorella sicula lo testerò fuori dalla casa, l’ho detto anche a Guendalina: dovrà superare la cena con me e allora avrà passato il test“. Inoltre Clizia, che proprio al GF Vip ha incontrato l’uomo della sua vita e papà del suo piccolo Gabriele ovvero Paolo Ciavarro, ha aggiunto che Micol ed Edoardo insieme sono tanto carini e soprattutto simpatici.

Le parole di Clizia su Antonella Fiordelisi

Sempre nel corso della stessa intervista rilasciata a Casa Chi ecco che Clizia Incorvaia ha poi proseguito esprimendo il suo parere su Antonella Fiordelisi eliminata proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda. A tal proposito Clizia si è espressa affermando che la nostra società è stanca di vedere persone arroganti e presuntuose. Ma al contrario preferisce vedere persone più colte e allo stesso tempo eleganti. Persone come Micol che sono del tutto diverse dalla Fiordelisi. Clizia ha poi concluso precisando che al pubblico piace vedere e ascoltare personaggi simpatici come ad esempio Oriana mentre invece parlando di Antonella ha utilizzato espressioni come “saccente, arrogante e aggressiva”.