Alessia Marcuzzi, l’ultimo post fa allarmare i fan “Non sto bene, ecco cosa ho”

Alessia Marcuzzi nelle scorse ore ha pubblicato un post allarmando i suoi fan. “Non sto bene. Ho le orecchie fucsia”, cosa sta accadendo alla conduttrice?

Alessia Marcuzzi, la nota conduttrice italiana torna a far preoccupare i fan, dopo aver pubblicato un post. Come ben sappiamo, Alessia è particolarmente attiva sui social e nello specifico su Instagram, dove il suo profilo ha un seguito di oltre cinque milioni e mezzo di follower. La Marcuzzi è solita postare foto o video per condividere quanto più possibile con i suoi follower sia riguardo la sua carriera che per quanto riguarda la sua vita privata. Ecco che proprio nelle scorse ore, la conduttrice ha pubblicato un post che ha destato parecchia preoccupazione tra i suoi follower. Ma cosa ha riferito?

Alessia Marcuzzi e il cagnolino Brownie insieme su Instagram

Alessia Marcuzzi nelle scorse ore ha pubblicato un post che ha lasciato un pò tutti perplessi. Da sempre molto attiva sui social, la conduttrice nelle scorse ore ha pubblicato un post su Instagram che ha fatto sorgere dei dubbi. Alessia si è mostrata anche se pare non fosse proprio al massimo della sua forma, in compagnia del suo cagnolino Brownie, un dolcissimo barboncino.

L’ultimo post della conduttrice fa preoccupare i fan

La conduttrice, dunque, ha pubblicato su Instagram un post dove è apparsa in compagnia del suo barboncino di nome Brownie. “Andiamo a fare la pappa? Prima però mi fai due coccoline perchè la mamma non sta molto bene”, dice Alessia al suo cagnolino in questo video. Poi la conduttrice ha anche aggiunto “Ma le mie orecchie fucsia?” con tanto di emoticon con la risata. Sembra che Alessia non abbia chissà quale problema di salute, ma semplicemente è un pò raffreddata o almeno così è sembrato.

Prossimi impegni lavorativi di Alessia

Intanto, dopo il grande successo ottenuto con Boomerissima, la trasmissione andata in onda nei mesi scorsi su Rai 2, Alessia è impegnata attualmente nella promozione di alcuni prodotti nuovi della sua linea di beauty Luce. Non sappiamo, invece, quali saranno i prossimi impegni lavorativi di Alessia in tv ne tantomeno se la rivedremo su Rai 2 con la seconda edizione del suo programma