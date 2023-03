Mattino 5, Paolo Brosio una furia contro l’inviato: “Stai zitto”, interviene Federica Panicucci e si scaglia contro Brosio: “Non ti permettere”

0 SHARES Condividi Tweet

Mattino 5, Paolo Brosio in puntata zittisce l’inviato del programma mattutino di Federica Panicucci. La conduttrice si scaglia contro l’ospite.

Paolo Brosio nel corso della puntata di ieri di Mattino 5 è stato ospite nello studio di Federica Panicucci. Il noto conduttore è stato ospite nel programma mattutino di Canale 5 e ad un certo punto si è scagliato contro l’inviato di Mattino 5. Tra i due pare che ci sia stato un acceso botta e risposta. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Paolo Brosio ospite a Mattino 5 nello studio di Federica Panicucci

Mattino 5, nel corso della puntata di ieri del programma di Federica Panicucci è arrivato lui, Paolo Brosio. La conduttrice è tornata a parlare ancora una volta del caso di Gisella Cardia, la presunta veggente e sono stati lanciati tanti nuovi scoop. Questo argomento sembra aver creato diverse polemiche in studio ed anche in collegamento. Brosio è intervenuto per fare una rivelazione davvero importante, ovvero ha detto di aver contattato telefonicamente la presunta veggente per chiedere dei chiarimenti sull’argomento oggetto di discussione in trasmissione. “Incinta per opera dello spirito santo”, avrebbero detto alcuni testimoni.

Caos in studio, botta e risposta tra l’inviato e l’ospite

Brosio però, pare che non abbia proprio creduto a queste segnalazioni e avrebbe detto “Chi sono queste persone?”. A quel punto ha preso la parola l’inviato di Mattino cinque che ha voluto rassicurare l’ospite dicendo che queste persone hanno un nome ed un cognome. Caos in studio, dopo che Paolo Brosio ha interrotto più volte l’inviato e quest’ultimo sarebbe andato su tutte le furie. “Semi fai parlare, parlo.. Allora stai zitto e fammi parlare.. “, questo quanto detto dall’inviato. Paolo a quel punto ha ribattuto dicendo “Stai zitto te..”. A quel punto è intervenuta la conduttrice la quale è andata su tutte le furie contro il suo ospite. “Scusami Brosio…No, non puoi dire di stare zitto ad un mio inviato…Brosio scusa eh…Hai fatto una domanda e adesso Capresi risponde alla tua provocazione…Ascolta…”.

Anche la conduttrice Federica Panicucci se la prende con Paolo

Brosio però ha continuato ad attaccare tutti. “Io comunque non ho fatto nessuna provocazione”, ha detto ancora il giornalista e conduttore. L’inviato riprendendo la parola ha confermato il fatto che tutte le persone che hanno fatto queste segnalazioni sulla presunta veggente hanno di certo un come ed anche un cognome. “Sono 12 ma per ora sono solo 3 ad aver deciso di esporsi”. Botta e risposta tra i due e tanto caos in studio. Ad un certo punto, Brosio riprendendo la parola avrebbe detto di aver ricevuto una risposta dalla Cardia, sulla questione. “Mi ha detto: ‘Che caspita dicono? Non so neppure chi siano queste persone…Mai viste…Qui ormai si inventano le cose…O sono d’accordo o sono pazzi’…”