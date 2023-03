Michelle Hunziker prima rilascia alcune dichiarazioni su Eros Ramazzotti e poi smentisce tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker è stata ospite a Felicissima sera di Pio e Amedeo ed ha fatto una battuta su Eros. In settimana la smentita e lo sfogo.

Michelle Hunziker la scorsa settimana è stata ospite del programma Felicissima sera di Pio e Amedeo che sta avendo un grandissimo successo. La nota conduttrice nello specifico è stata ospite della prima puntata del programma di Canale 5 condotto dai due comici pugliesi. Nel corso della sua ospitata, pare che la conduttrice si sia lasciata andare ad una confessione proprio sul suo ex Eros Ramazzotti. Ma cosa ha detto Michelle?

Michelle Hunziker ospite a Felicissima sera lo spettacolo di Pio e Amedeo

Michelle Hunziker è stata ospite nel corso della puntata di Felicissima sera di Pio e Amedeo e pare che tra le tante battute non sia passata inosservata quella su Eros Ramazzotti. Il comico Amedeo sembra aver chiesto alla conduttrice svizzera di parlare del rapporto con Eros, il padre di sua figlia Aurora. “Un richiamino ve lo siete mai fatti?”, ha chiesto Amedeo. La replica è stata la seguente “Ogni tanto così per educazione, ma non è vero dai, tra l’altro adesso è anche innamorato e fidanzato”. La sua risposta però, sembra abbia creato un pò di caos fuori, tanto che Michelle ha cercato di fare subito chiarezza dopo. Qualche giorno dopo, poi, Michelle ha anche aggiunto che stava scherzando. “Mi hanno intervistato in una maniera divertente, ho risposto in modo autoironico”.

Lo sfogo della conduttrice svizzera dopo le parole su Eros

A quanto pare, dopo la sua ospitata e dopo aver pronunciato quella frase, sono stati tanti i giornali che hanno parlato di questo argomento e Michelle ha voluto sfogarsi. “Era palesemente un gioco. Però guardate i giornalisti cosa riportano online”, questo quanto dichiarato dalla conduttrice svizzera la quale ha voluto comunque anche sottolineare di non amare le fake news. “Però le cose possono anche degenerare, quindi chi fa il nostro mestiere sa che spesso è una battaglia persa”. Poi in qualche modo, la conduttrice svizzera ha invitato tutti ad aprire gli occhi ed a non farsi ingannare dai titoli che appaiono palesemente non veri.

Le due parole di Michelle

“Questi clickbait possono mettere agitazione nelle varie famiglie. Non prendiamoci troppo sul serio. Continuerò a essere la persona autoironica che sono sempre stata, non è che mi censuro perchè ho paura dei clickbait”. Queste ancora le parole di Michelle.