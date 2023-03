E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici diretta contro il maestro musicale del programma: “La smetta”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda ieri la conduttrice Antonella Clerici ha perso la pazienza ed in diretta si è scagliata contro il maestro musicale del programma.

Ieri, lunedì 27 marzo 2023, è andata in onda una nuova puntata settimanale di E’ sempre mezzogiorno ovvero il celebre programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. E proprio nel corso di tale puntata la conduttrice ha perso la pazienza. Ma vediamo nello specifico con chi e soprattutto per quale motivo.

Antonella Clerici contro il maestro musicale di E’ sempre mezzogiorno

Diverse le trasmissioni che ieri, lunedì 27 marzo, sono tornate in onda per la prima puntata della settimana. E tra le varie trasmissioni anche E’ sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, è tornato in onda con un nuovo appuntamento a partire dalle ore 11:55. Fin dall’inizio della puntata particolare attenzione è stata mostrata nei confronti di Alfio Bottaro al quale la conduttrice ha posto delle domande sul fine settimana appena trascorso. L’uomo però ha deciso di non rispondere a tali domande non rivelando come e dove ha trascorso la domenica sera. Nel momento in questione però proprio il maestro musicale di E’ sempre mezzogiorno ha messo in sottofondo un brano attualmente molto in voga ovvero “Furore”. Ed ecco che è stato proprio a tal proposito che Antonella Clerici è intervenuta scagliandosi contro il maestro. “Maestro la smetta. Perché lei vuole sottolineare che Alfio ha fatto furore ma facendo così lei è complice perché non lo fa parlare”.

Il commento della conduttrice che ha catturato l’attenzione del pubblico

Sempre nel corso della stessa puntata Antonella Clerici ha inoltre espresso delle parole che non sono assolutamente passate inosservate. Tutto è accaduto nel momento in cui Antonella Ricci, chef pugliese, era impegnata nella preparazione dei taralli ovvero un piatto legato alla Pasqua del suo Paese. La conduttrice parlando proprio dei taralli ha sottolineato che questi possono essere messi all’interno di una scatola per poi essere regalati. Ed ecco che è stato a questo punto che Antonella Clerici ha rivelato di avere il desiderio di chiudere all’interno della scatola alcune persone. Parole queste alle quali si sono poi susseguite quelle della chef Antonella Ricci che ha rivelato di avere anche lei il desiderio di chiudere qualcuno all’interno della scatola. Ed il riferimento era al collega Daniele Persegani che la Clerici ha definito una “iena“.

Particolare osservazione di Antonella Clerici: “La commedia che vivete con noi”

Antonella Clerici ha poi concluso la puntata di E’ sempre mezzogiorno ricordando che proprio ieri, 27 marzo, veniva celebrata la giornata mondiale del teatro. E parlando proprio del teatro la conduttrice ha espresso bellissime parole definendolo un vero e proprio laboratorio di divertimento e di libertà. La celebre presentatrice ha poi concluso il suo intervento rivolgendosi ai telespettatori e affermando che il teatro è anche una commedia come quella che sono soliti vivere insieme a tutti loro di E’ sempre mezzogiorno “dove ci sono cuochi con tante ricette, idee e anche un po’ di sana follia, com’è giusto che sia”.