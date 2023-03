Oggi è un altro giorno, ospite infastidita dalla domanda della Bortone: “Chiudila qui”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri una domanda fatta dalla conduttrice Serena Bortone ha infastidito la sua ospite Rosanna Fratello.

La puntata di inizio settimana di Oggi è un altro giorno è andata in onda ieri, lunedì 27 marzo 2023. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un momento di particolare tensione tra la conduttrice Serena Bortone e la sua ospite Rosanna Fratello. Ma esattamente, cos’è successo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Rosanna Fratello ospite di Oggi è un altro giorno

Diversi sono gli ospiti e di conseguenza gli argomenti affrontati nel corso delle diverse puntate di Oggi è un altro giorno, celebre trasmissione condotta da Serena Bortone. Ed ecco che tra coloro che hanno fatto ingresso all’interno della trasmissione in occasione della puntata trasmessa ieri vi troviamo la cantante Rosanna Fratello intervenuta in particolare per fare una bellissima sorpresa a Nicola Di Bari, celebre cantautore. Ad un certo punto però è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava. I telespettatori infatti hanno avuto modo di assistere ad un momento di particolare tensione tra la cantante e la conduttrice.

Momenti di tensione tra Rosanna Fratello e Serena Bortone

Ma, qual è stato il motivo legato al momento di tensione tra la Fratello e la Bortone? Tutto è accaduto durante una tranquillissima chiacchierata tra le due donne. La conduttrice si è rivolta alla sua ospite ponendole una domanda molto particolare sulla sua vita privata e sul suo passato. Nello specifico la Bortone si è rivolta alla Fratello chiedendole del fratello Giovanni che si è tolto la vita. Una domanda che però non sembrerebbe essere per nulla piaciuta alla cantante che visibilmente infastidita ha subito risposto affermando “Preferirei chiuderla qui perché è una cosa molto particolare, una cosa che è successa 40 anni fa ed oggi invece preferirei parlare di lui”. La Fratello ha quindi rivelato di voler parlare solamente di Nicola Di Bari e non di altro. Molti sono stati i telespettatori che hanno notato il fastidio provato dalla cantante ed infatti alcuni hanno commentato sui social andando contro la conduttrice.

La cantante pronta per un famoso programma di Rai 1

Sempre Rosanna Fratello nel corso dell’intervista rilasciata a Serena Bortone si è poi candidata per una famosa trasmissione di Rai 1 ovvero Ballando con le stelle. Un vero e proprio appello lanciato quindi alla conduttrice Milly Carlucci. E chissà se proprio quest’ultima deciderà di accogliere la sua richiesta oppure no.