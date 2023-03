Belen conferma i tradimenti di Stefano “E’ un biricchino. Cosa gli ho fatto quando l’ho scoperto”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez conferma i tradimenti di Stefano De Martino? Nel corso di un’intervista parla del marito dicendo di lui che è un “Biricchino”.

Belen Rodriguez in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante nel corso della quale ha confessato alcuni dettagli relativi alla storia con Stefano De Martino. La showgirl argentina ha rilasciato così un’intervista a Nina Palmieri a Le Iene, facendo un’ammissione, ovvero che Stefano, suo marito è un “birichino”. Ma cosa ha riferito nello specifico la conduttrice e showgirl argentina?

Belen Rodriguez rilascia intervista a Nina Palmieri a Le Iene

Belen Rodriguez in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Nina Palmieri a Le Iene e pare che abbia fatto un’ammissione su Stefano De Martino. “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino“, parole con le quali Belen ha fatto riferimento al fatto che da sempre l’ex ballerino sia stato sensibile al fascino femminile. Belen ha parlato all’interno di un servizio dedicato rigorosamente all’amore, alla fedeltà e alla monogamia.

Tra le righe la showgirl conferma i tradimenti di Stefano?

Negli anni si è parlato tante volte dei possibili tradimenti di Stefano ai danni di Belen, cause molto probabilmente dei loro litigi e delle loro separazioni. Adesso, con queste parole Belen sembra abbia in qualche modo confermato questi rumors. Nina le avrebbe chiesto come Belen riesca a gestire la situazione ed a quel punto avrebbe replicato dicendo “Non lo tengo a bada. Gli ho però spezzato le ossa più di una volta”.

La storia di Belen e Stefano

La conduttrice de Le Iene, ne ha approfittato per spiegare quella che è la sua visione dell’amore. «L’amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea». Belen e Stefano da tanto tempo stanno insieme, anche se in questi anni ci sono stati dei momenti di pausa, in cui soprattutto Belen si è rifatta una vita, mettendo al mondo anche la sua secondogenita, Luna Marì avuta dall’ex parrucchiere Antonino Spinalbese.